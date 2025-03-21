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Вячеслав Федорищев и Роман Новиков обсудили развитие опорной сети региональных автодорог

21 марта 2025 14:15
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В Самарской области достаточно высокий уровень транспортно-эксплуатационного состояния опорной сети автомобильных дорог.

В Правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

Они обсудили вопросы развития опорной сети автомобильных дорог региона, обеспечения безопасности дорожного движения и реализации мероприятий в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Дорожное хозяйство остается одним из основных драйверов развития Самарской области. Для дальнейшей эффективной работы по модернизации дорожной сети, безусловно, важна консолидация усилий. Уверен, что вместе мы выполним все задачи, поставленные Президентом страны», – отметил глава региона Вячеслав Федорищев.

В Самарской области достаточно высокий уровень транспортно-эксплуатационного состояния опорной сети автомобильных дорог. Ее общая протяженность более 1,5 тыс. км и в нее входят как федеральные, так и региональные трассы. Доля нормативного состояния первых – 73 %, а вторых – 82,3 %.

«В этом году мы продолжим работу по повышению данных показателей за счет комплексной модернизации дорог. Опорная сеть должна обеспечивать надежный транспортный каркас как региона, так и всего Приволжского федерального округа. Большим подспорьем в решении этой задачи теперь является новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в котором заложен весь положительный опыт завершившегося – «Безопасные качественные дороги». К 2030 году доля дорог опорной сети в нормативном состоянии должна составить не менее 85 %», – подчеркнул Роман Новиков.

В 2025 году дорожники планируют завершить на территории Самарской области капитальный ремонт моста через реку Малая Черная на 44-м км трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград и в перспективе приступить к аналогичному виду работ  на двух других мостах – через реку Черная на 38-м км и через реку Самара на 24-м км.  Также в настоящее время разрабатывается еще один проект на проведение капитального ремонта моста через реку Сок на 1 029-м км трассы М-5 «Урал». На 30 км федеральной дорожной сети в границах области устроят новые слои износа.

Также на совещании стороны обсудили вопрос сохранности автомобильных дорог. В регионе определено 16 мест для устройства пунктов автоматического весогабаритного контроля (АПВГК) в ближайшие шесть лет. В первую очередь такие объекты необходимы на трассе М-5 «Урал», подъезд к городу Самара, они призваны значительно сократить количество транспортных средств с перегрузом.

Большое внимание модернизации региональной дорожной сети. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжат приводить в нормативное состояние переходящие объекты, работы на которых стартовали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего к нормативу приведут свыше 200 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

Важной темой встречи стали меры по повышению безопасности дорожного движения. Было отмечено общее снижение показателей аварийности на федеральных трассах по итогам минувшего года (в сравнении с аналогичным периодом 2023-го) – в частности, на 22 % уменьшилась смертность в результате ДТП. При этом принято решение усилить совместную работу с Госавтоинспекцией Самарской области и Правительством региона в данном направлении для планомерного повышения уровня безопасности дорожного движения.

В ходе рабочей встречи стороны подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автодорог на территории региона. Документ предусматривает дальнейшее сотрудничество в данном направлении и своевременное выполнение плана дорожной деятельности.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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