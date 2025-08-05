Вячеслав Федорищев и глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов провели рабочую встречу

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В ходе беседы стороны обсудили расширение сотрудничества Госкорпорации и Самарской области и вопрос подготовки квалифицированных кадров по перспективным направлениям.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил Дмитрию Баканову и Госкорпорации «Роскосмос» принять участие в проекте кампуса Самарской области. Власти региона готовы адаптировать кампус под задачи «Роскосмоса» для системного обеспечения кадрового и научно-технологического заказа Госкорпорации.

Вячеслав Федорищев отметил, что Самарский университет им. Королева уже участвует в реализации федерального проекта «Кадры для космоса» национального проекта «Развитие космической деятельности Российской Федерации», в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ с международным участием «Спутник» — уникальное научно-исследовательское мероприятие образовательного характера.

Также глава Самарской области рассказал, что в регионе создан Научный центр мирового уровня «Интеллектуальные беспилотные авиационные системы» и сообщил о готовности включиться в работу в части предоставления БАС и площадок для совместной отработки технологий.

Фото: пресс-служба Правительства СО