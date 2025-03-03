Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона

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В понедельник, 3 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном Правительстве. В повестке — обсуждение вопросов, связанных с реализацией национальных проектов в Самарской области, а также рассмотрение ряда обращений граждан. Особое внимание было уделено бюджетной политике.

На совещании глава региона сообщил о назначении на должность помощника Губернатора Самарской области по вопросам экономического развития Павла Финка. Ранее он работал заместителем директора института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, в Минэкономразвития России. Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что опыт нового помощника поможет усилить работу в данном направлении.

По первому пункту повестки, касающемуся проведения закупочных процедур в рамках национальных проектов в 2025 году, с докладом выступила врио руководителя комитета по организации торгов Самарской области Мария Карелина. Она акцентировала внимание органов исполнительной власти, которые являются главными распорядителями бюджетных средств, на необходимости соблюдения установленных сроков и порядка работы, в том числе по подготовке документальной базы.

Губернатор напомнил, что в конце февраля Самарская Губернская Дума утвердила поправки в областной бюджет на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона.

«У нас есть три документа. Первый – стратегия социально-экономического развития, которая описывает какие цели и как мы должны достигать. Второй – это прогнозы – долгосрочные, краскосрочные, – показывающие тенденции экономики и ресурсную базу, из которой мы исходим. Третий – это бюджет, — пояснил глава региона. — Мы взяли на себя очень большие и серьезные обязательства перед жителями. Причем они разные по срокам исполнения».

Руководитель области поручил разработать долгосрочный бюджет региона, в котором будут зафиксированы долгосрочные обязательства.

«Люди должны увидеть, что мы не просто решения озвучиваем, что мы их принимаем. Эта уверенность должна быть», — отметил губернатор.

Также по инициативе Вячеслава Федорищева нововведением станет создание публичного реестра инициатив и обещаний Правительства Самарской области. Губернатор поручил разработать публичную карту – интерактивный портал, который будет современным, удобным инструментом, позволяющим получать информацию обо всех принятых решениях и отслеживать статус их исполнения в разрезе муниципальных образований и отраслей. «Иногда кажется, что мы забываем о некоторых вещах, о которых договорились, — прокомментировал Вячеслав Федорищев. — А люди ждут тех решений, которые озвучили губернатор, правительство, конкретный чиновник. Поэтому у нас должна появиться публичная карта решений Правительства Самарской области».

Запуск портала запланирован на начало апреля текущего года.

В ходе совещания глава региона подчеркнул необходимость изменения подходов к заключению контрактов. С одной стороны, важна полная прозрачность процедур, а с другой – возможность исключать подрядчиков, которые изначально представляют риски невыполнения работ.

«Иногда даже на уровне заключения контракта, когда подрядчик вышел по конкурсу и стал победителем, уже видны признаки того, что этот контракт не будет исполнен на сто процентов и по качеству, и по срокам. Мы не должны допускать такого в принципе», — пояснил Вячеслав Федорищев.

Отдельное внимание глава региона акцентировал на работе с подрядчиками.

Также руководитель области поручил централизовать большинство закупок в рамках региона и муниципалитетов, включая капитальную стройку и ремонт.

Еще одним решением стало создание комиссии по повышению эффективности исполнения бюджета. В ее задачи будет входить оптимизация расходов, в том числе отказ от неэффективных трат. Возглавит комиссию губернатор.

«Это часть пересмотра нашей работы с бюджетом. Принципы очень простые – открытость, прозрачность процедур и эффективность – они всем понятны и задекларированы, но нам уже давно необходимо их показывать и для жителей в онлайн-режиме, чтобы все понимали, что и как мы делаем. Это касается и бюджета», — заключил губернатор.

В завершение совещания участники рассмотрели обращения граждан, по которым Вячеслав Федорищев также дал ряд поручений.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области