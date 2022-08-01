Волонтёры Победы сопроводили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте

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В День Военно-Морского Флота 100 Послов Побед помогли провести парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Это добровольцы из 77 регионов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Самарскую область представили Анастасия Пучкова и Виктор Сорокин - активисты регионального отделения движения «Волонтёры Победы».

«Поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота – с праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленном флоте. Мы чествуем всех вас – все поколения доблестных стражей морских пределов Отечества, вспоминаем великих флотоводцев и бесстрашные экипажи боевых кораблей разных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу и за преданность Отчизне и нашему народу. Парады боевых кораблей принимают сегодня основные базы нашего флота: Владивосток, Балтийск, Североморск, Каспийск и, конечно, Санкт-Петербург – морская столица страны. Здесь, в акватории древней Невы и легендарного Кронштадта, проходит наш Главный военно-морской парад», – сказал Президент России Владимир Путин на параде в честь Дня Военно-Морского Флота

История конкурса «Послы Победы» началась ещё в 2015 году. Волонтёры Победы являются организатором волонтерского сопровождения парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2022 году Движение при поддержке Министерства обороны РФ создало новую традицию. Теперь в соорганизации парада Военно-Морского Флота помогает молодежь России.

Добровольцы движения «Волонтёры Победы» сопровождали ветеранов, оказывали помощь на трибунах, координировали зрителей парада и гостей. Несмотря на погодные условия, волонтёры помогли организовать мероприятие на высшем уровне.

«Хочется поблагодарить организаторов Парада Военно-Морского Флота и команду Волонтёров Победы за возможность поучаствовать в таком важном событии. У нас была возможность не только быть соорганизаторами масштабного Парада, но и лично поблагодарить ветеранов ВМФ. Мы смогли лично встретиться и пообщаться с участниками боевых действий. Благодаря этому, мы сохраняем их историю в своей памяти и имеем возможность передать историю своим потомкам! Значит история нашей Родины будет жить всегда!» - Анастасия Пучкова, Волонтёр Победы из города Самара.

В Кронштадте на Военно-Морском Параде Волонтеры Победы помогли исполнить мечту ветерана и большого друга Движения Рема Васильевича Балакирева. Его мечтой было увидеть данный парад. Волонтеры Победы лично сопроводили его на мероприятии. Во время войны Рем Васильевич служил рулевым сигнальщиком на бронекатере в составе Краснознаменной Ордена Ушакова I степени Днепровской военной флотилии в звании матроса на 1-м Белорусском фронте. Воевал на кораблях флотилии в Польше. Принимал участие в Берлинской операции, обеспечивая форсирование водных преград, перевозку грузов и высадку десантов.

«Традиции не рождаются сами, над ними нужно работать. Именно так решили 100 Послов Победы из самых разных уголков нашей страны и сегодня, 31 июля, стали соорганизаторами уникального события - главного военно-морского парада! А ещё несколько тысяч добровольцев участвовали в конкурсе, чтобы попасть сюда - в столицу парада Санкт-Петербург. Это значит, что такие конкурсы вызывают большой интерес у молодежи, они позволяют буквально «дотронуться» до тех событий, которые становятся историей. Уверена, что, вернувшись в свои регионы, а также республики Донбасса, ребята расскажут об этих незабываемых мгновениях, и уже в следующем году мы будем ждать новых Послов Победы, чтобы по сложившейся традиции сопроводить уже два парада: в Москве на Красной Площади 9 мая и в Санкт-Петербурге в День ВМФ», – отметила Анастасия Рябова, Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы».

Напомним, что открытие слёта финалистов конкурса «Послы Победы. Ленинград» состоялось 29 июля в Мариинском дворце. Победители конкурса проходят образовательную программу, посещают музеи Санкт-Петербурга, принимают участие в полезных мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, и впервые в истории Движения сопровождают Парад Военно-Морского флота.

«Я впервые увидел Парад своими глазами и с огромной гордостью поработал на нем. Не могу передать словами всех тех эмоций, которые испытывал, когда шёл Парад Военно-Морского Флота. Хочется поблагодарить организаторов конкурса «Послы Победы. Ленинград», для меня это высшая награда!» - Виктор Сорокин, Волонтёр Победы из города Тольятти.

Добровольцы посетили мемориальный комплекс «Цветок жизни», где провели памятное мероприятие о погибших детях блокадного Ленинграда. Памятник расположен во Всеволожском районе Ленинградской области. На западном берегу Ладожского озера Волонтёры Победы посетили мемориальный комплекс «Разорванное кольцо». Активисты возложили цветы и почтили минутой молчания героев, не вернувшихся с войны и отстоявших Ленинград.

Также молодые люди уже посетили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили им подарки, пообщались и исполнили вместе песни под гитару.

Организаторами Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов, Главное управление Военно-Морского флота, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.