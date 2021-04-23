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В регионе стартовал Международный субботник к 80-летию начала Великой Отечественной войны – старт ему 17 апреля дал Дмитрий Азаров на Аллее трудовой Славы в Самаре. 
Волонтеры и активисты «Единой России» приводят в порядок мемориалы и памятные места Самарской области 
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Волонтеры и активисты «Единой России» приводят в порядок мемориалы и памятные места Самарской области 

23 апреля 2021 16:56
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В регионе стартовал Международный субботник к 80-летию начала Великой Отечественной войны – старт ему 17 апреля дал Дмитрий Азаров на Аллее трудовой Славы в Самаре. 

В регионе стартовал Международный субботник к 80-летию начала Великой Отечественной войны – старт ему 17 апреля дал Дмитрий Азаров на Аллее трудовой Славы в Самаре. 

Депутаты, активисты «Единой России», добровольцы и общественники в Самарской области принимают участие в серии субботников, в ходе которых приведут в надлежащий вид мемориалы и памятные места, посвященные защитникам Родины.  Международный субботник к 80-летию начала Великой Отечественной войны в губернии стартовал 17 апреля – пример подал секретарь реготделения партии, губернатор Дмитрий Азаров. Он принял участие в уборке Аллеи трудовой Славы в Самаре.  

За неполную неделю участники субботников навели порядок на множестве памятных объектов, к уборке присоединились тысячи жителей губернии. 

В столице губернии активисты коллективно прибрались в сквере имени героической летчицы Ольги Санфировой в Железнодорожном районе. Командир эскадрильи Ольга Санфирова погибла смертью храбрых 13 декабря 1944 года при возвращении с боевого задания. В субботнике принимали участие депутат Самарской губернской думы Светлана Бескоровайная, глава района Вадим Тюнин, активисты и сторонники «Единой России», молодогвардейцы и волонтеры — всего около 50 человек. Такие же акции состоялись в Кировском и Красноглинском районах губернской столицы. 

Места памяти Алексеевского района тоже привели в порядок силами активистов партии. В Большеглушицком районе запланирована целая серия субботников, в них уже приняли участие местные единороссы, активисты и неравнодушные жители населенных пунктов. В первую очередь участники мероприятий по благоустройству уделяют внимание мемориальным объектам. В Большой Глушице, например, преобразился парк Победы.

«Сегодня мы провели уборку на территории мемориального комплекса у монумента Славы. Это поистине святое место. И долг каждого из нас — с уважением и благодарностью относиться к памяти павших в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул руководитель местного штаба «Молодой Гвардии» Николай Мокин.  

С ним согласился активист «Волонтеров Победы» Александр Новиков. «Парк Победы, где мы провели акцию благоустройства, имеет особое, глубокое значение для сельчан. Ведь здесь на мемориальных плитах высечены имена наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 9 Мая, в День Победы, сюда придут их родственники, правнуки, придут целыми семьями, принесут цветы, чтобы почтить память», — отметил он. 

В Борском районе на субботник вышли депутаты и активисты «Единой России», участники предварительного голосования, «Волонтеры Победы», представители «Молодой Гвардии», представители корпуса «Доброволец» и «серебряные волонтеры». Они навели порядок на Братской могиле умерших от ран солдат Великой Отечественной в годы ВОВ, захоронении участника войны, главного врача Борской больницы Петра Панарина. Чисто стало и на Аллее Героев, и у памятника землякам-участникам сражений. 

«Наш долг — заботиться не только о живых ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех, кого уже с нами нет, сохранить память и передать историю Великой Победы нашего народа будущему поколению», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Эдуард Ардабьев.

В селе Курумоч Волжского района команда единороссов вышла на субботник в сквере Победы, которое считается знаковым местом и визитной карточкой населенного пункта. В уборке территории участвовали больше 100 человек. В Смышляевке несколько десятков неравнодушных сельчан помогли активистам партии привести в надлежащий вид площадь возле Памятника воинам 1941-1945 годов — любимое место отдыха жителей посёлка. Там провели общую уборку территории, собрали мусор и листву, подмели, обрезали деревья.

«Такие субботники — это привычное, совершенно нормальное и правильное дело. Если каждый внесет лепту в благоустройство, наши поселки всегда будут чистыми и опрятными», — сказал депутат Владимир Лоцманов. 

На территории Камышлинского района тоже проходят субботники, их участники отдают первоочередной приоритет мемориальным объектам. Уже наведен порядок в селах Камышла, Старое Ермаково и Новое Усманово, работа продолжается. 

Активисты «Единой России» в Кинельском районе вышли на уборку в парк Победы в райцентре. На его территории расположен мемориал, горит Вечный огонь, установлены более 10 видов военной техники. В поселке Усть-Кинельский субботник провели возле памятного обелиска.

«Считаю необходимым и правильным ухаживать за памятниками и местами боевой славы. Принимая участие в таких мероприятиях, мы не только отдаем дань памяти поколению, прошедшему войну, их стойкости и героизму, но и подаем хороший пример молодежи нашего города», — отметила местная активистка «Единой России» Ольга Тишина. 

Мероприятия по уборке и благоустройству воинских мемориалов стартовали и в Нефтегорском районе. В сельском поселении Семеновка, например, по инициативе «Единой России» жители навели порядок на территории Аллеи Славы, убрали мусор и листву возле Обелиска. 

В Похвистневском районе активисты и сторонники партии привели в надлежащий вид могилы участников Великой Отечественной войны в райцентре, убрались возле памятников защитникам Родины в поселениях Старопохвистнево и Большой Толкай. Стартовала череда субботников в Приволжском районе: уборка мемориальных объектов началась с села Спасское и продолжается в других населенных пунктах. 

Одним из основных мест для уборки в Сергиевском районе стал сквер в селе Сергиевск, где расположены памятники труженикам тыла и пограничникам, установленные по инициативе самих жителей муниципалитета. В мероприятии приняли участие активисты «Единой России», добровольцы и общественники.

В Сызранском районе уже привели в порядок почти все памятные места. В ходе субботников особое внимание активисты уделили памятникам, стелам и мемориалам, посвященным погибшим в годы Великой Отечественной землякам-героям. Порядок наводили буквально всем миром — в акциях приняли участие больше 1000 человек.

На этом организаторы субботников останавливаться не намерены — субботники пройдут и в другие дни в городах и районах области.  

Напомним, «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» 17 апреля дали старт международному субботнику к 80-летию начала Великой Отечественной войны. До 22 июня в российских регионах и за рубежом будут благоустроены мемориалы и памятные места, посвященные защитникам Родины. Акция объединяет добровольцев из РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

«Это наш святой долг — заботиться не только о живых ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех, кого уже с нами нет, сохранять память и передавать историю Великой Победы будущим поколениям», — рассказала руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

 

Теги: волонтеры Самара субботник

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