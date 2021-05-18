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Владимир Гутенев: задача депутатского корпуса, и правительства СО – обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в Послании

18 мая 2021 20:42
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Депутат Госдумы обратил внимание на реализацию мер по снижению госдолга региона, повышению его инвест привлекательности, что улучшает жизнь людей.

Губернатор Самарской области, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров в течение трех лет смог организовать системную работу правительства и заложить крепкий фундамент для дальнейшего развития региона. Об этом заявил депутат Государственной думы от Самарской области Владимир Гутенев («Единая Россия»), комментируя Послание губернатора. Оно было озвучено во вторник, 18 мая. 

«Социальная направленность, рационализм и прагматизм экономической политики – то обязательное условие, которое есть у нашего руководителя и которое поможет достичь намеченных целей. Цели высокие, а они и не могут быть маленькими. Если ребенок, который начинает заниматься спортом, не мечтает стать олимпийским чемпионом, он им никогда не станет. А я считаю, что за три года достигнуты такие результаты, что мы уже находимся в «олимпийской сборной». Задача депутатского корпуса, и команды Дмитрия Азарова в правительстве – обеспечить реализацию тех задач, которые прозвучали в послании», - подчеркнул Владимир Гутенев.

Парламентарий отметил, что помнит то время, когда долги Самарской области достигали 70 миллиардов рублей, а целый ряд программ был приостановлен. Большие средства уходили на обслуживание долга, часть которого находилась в коммерческих банках. 

«Наиболее удручающим было 65 место в инвестиционной привлекательности среди регионов РФ с учетом того, что кадровый, интеллектуальный, научный, производственный потенциал и в те годы был очень высок, но, к сожалению, не был раскрыт и упакован. Дмитрий Азаров за три года смог организовать системную работу правительства, которая позволила заложить крепкий фундамент для дальнейших успехов. К этим успехам я бы отнес кардинальное изменение инвестиционного климата. Мы одни из лучших в плане инвестиций в стране. Причем в большинстве случаев речь идет не об инвестициях государственных – хотя они тоже значительные, а именно в рамках государственно-частного партнерства», - подчеркнул Владимир Гутенев.

Все эти направления в экономической стратегии региона, по мнению парламентария, направлены на формирование достойных условий для жителей Самарской области. Речь идет об улучшении инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, оптимизации системы управления, цифровизации. 

«Чтобы сохранить темпы развития региона, важно оставаться инвестиционно привлекательными. Для этого необходимо поддерживать те точки роста, которые уже есть. Это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего бизнеса, внимание к самозанятым», - сказал депутат.

Напомним, во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы. 

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории.  По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.

 

Теги: В центре внимания Владимир Гутенев повышение качества жизни Послание губернатора

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