Виктор Кудряшов провел совещание облправительства

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Планы по исполнению инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в Самарской области в текущем году будут выполнены на 100%. Для жителей области это означает повышение надежности сетей и качества предоставления услуг. Об этом шла речь на совещании у председателя Правительства Самарской области – первого вице-губернатора региона Виктора Кудряшова.

Из года в год Самарская область удерживает лидерство по исполнению инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса в стране. Неоднократно наш регион был отмечен за достижения в этой сфере. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на заседаниях комиссии по региональному развитию выделял Самарскую губернию как один из пяти регионов Российской Федерации, где инвестпрограммы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, исполняются полностью или с превышением показателей.

На 111% план модернизации инфраструктуры за счет собственных средств сетевиков был исполнен по итогам 2020 года, на 103% выполнен в 2021 году. В текущем году абсолютное большинство ресурсоснабжающих организаций также реализуют свои инвестиционные программы полностью.

Всего в Самарской области 19 ресурсоснабжающих организаций имеют утвержденные инвестиционные программы, общее количество таких проектов достигло 33. На совещании о завершении плановых работ отчитались крупнейшие сетевики: ПАО «Т плюс», ООО «Российские коммунальные системы» и АО «Тевис».

Так, по итогам года АО «Тевис» вложило в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения 219 миллионов рублей, модернизировано 5 объектов водоснабжения, переложено 4,12 км сетей. Выполнены работы на 21 объекте водоотведения, переложено 3,4 км сетей канализации.

Еще более масштабные планы реализовали «Самарские коммунальные системы». Объем вложений в текущем году в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения – свыше 2,153 миллиарда рублей, план исполнен уже на более чем 100%. Не менее значительные объемы работ запланированы и на будущий год. В настоящее время «СКС» принимает активное участие в реализации крупного проекта в сфере водоснабжения – строительство двух водоводов в поселке Управленческий, которые решат вопрос с обеспечением жителей поселка высококачественной водой.

Участвуют Самарские коммунальные системы и в модернизации системы отвода сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Мероприятия программы уже позволили исключить хлорирование воды, заменив его на экологически безопасную процедуру ультрафиолетовой очистки. В целом же реализация проекта «Оздоровление Волги» уже позволила снизить объем неочищенных стоков на 52,4 миллиона кубических метров воды в год. К настоящему времени в области введены в эксплуатацию пять объектов водоотведения, построенных в рамках программы: в Сызрани, Жигулевске, Отрадном и Самаре.

В совещании также приняли участие главы крупнейших муниципалитетов – Самары и Тольятти. Виктор Кудряшов поставил главам территорий задачу вместе с ресурсоснабжающими организациями рассмотреть возможность корректировки планов инвестпрограмм на 2023-2025 годы с тем, чтобы создать условия для подключения строящихся объектов социальной сферы.

«Это позволит оперативно решать вопросы технологического присоединения и позволит снизить расходы областного бюджета на подключение к инженерным сетям, поскольку затраты будут учтены в инвестпрограммах ресурсоснабжающих организаций», – пояснил председатель Правительства.

Напомним, в настоящее время регион ведет строительство шести школ в рамках государственно-частного партнерства и еще двух – в селе Тимофеевка и Сызрани – в рамках региональных программ. Кроме того, в регионе строят и реконструируют объекты культуры: театр «Грань» в Новокуйбышевске, театр «Мастерская» в Самаре. Возводятся объекты здравоохранения и спорта.

«В последние несколько лет у нас идут масштабные работы по перекладке инженерных коммуникаций, это делается не только за счет тарифных источников ресурсоснабжающих организаций, но и за счет привлечения Правительством Самарской области средств из Фонда национального благосостояния», – отметил Виктор Кудряшов.

С участием заемных средств ФНБ Самарская область в 2022-2023 годах реализует четыре проекта в сфере тепло- и водоснабжения. Общая стоимость строительных работ составляет 3,88 миллиарда рублей, в том числе 3,1 миллиарда – заемные средства фонда.

Благодаря средствам ФНБ реконструировано семь участков теплосетей в Самаре, идет строительство котельной в Куйбышевском районе, трех котельных в Жигулевске, реконструкция группового водопровода и связанное с ним строительство объектов водоснабжения в Красноармейском районе области. Специалисты подсчитали, что совершенствование инженерной инфраструктуры по этим направлениям улучшит качество коммунальных услуг почти для 200 тысяч жителей области.

«Результатом совместных усилий власти и ресурсоснабжающих организаций по совершенствованию коммунальной инфраструктуры становится снижение аварийности, экологическая безопасность, улучшение качества воды, и в целом – повышение качества жизни людей», – заключил председатель областного Правительства.