Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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Сегодня, 22 февраля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел в режиме видеоконференцсвязи заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

Основное внимание участники совещания сосредоточили на обсуждении проблемы суицидальной активности несовершеннолетних, которая остается актуальной как в нашем регионе, так и в стране в целом.

Анализ суицидальной активности за последние два года выявил социальный портрет подростков, проявлявших склонность к аутодеструктивному поведению: это дети из благополучных семей, имеющие высокую мотивацию к обучению, проявляющие социальную активность. Среди выявленных причин – конфликты в семье, неудовлетворенность отношениями, наличие личностных психологических проблем.

В Самарской области работа, направленная на профилактику аутодеструктивного поведения детей и подростков, ведется комплексно. В образовательных организациях упор делается на первичную профилактику, которая включает психолого-педагогическую помощь обучающимся, находящимся в кризисных ситуациях, формирование у детей позитивного восприятия окружающего мира, консультации для родителей. Ежегодно с сентября по ноябрь проводится социально-психологическое тестирование, результаты которого являются диагностическим инструментом для выявления обучающихся «группы риска». После анализа результатов специалисты ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» разрабатывают и направляют во все образовательные организации Самарской области рекомендации для педагогов по работе с детьми «группы риска». На сайте центра выделен раздел «Антикризисное сопровождение образовательных организаций»; также здесь размещены телефоны экстренной помощи и психологической поддержки.

Как отметил заместитель министр образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, работу с учащимися в 678 школах региона осуществляют 650 психологов и 151 социальный педагог; в 63 учреждениях среднего профессионального образования – 68 психологов и 56 социальных педагогов.

В регионе действует автоматическая информационная система «Мониторинг депрессивного и суицидального поведения о подростков», которая следит за социальными сетями с целью выявления маркеров суицидального поведения подростков.

Помощь семьям, воспитывающим детей со склонностью к аутодеструктивному поведению, с 2017 года оказывается учреждениями, подведомственными министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области. За это время профессиональной поддержкой воспользовались 3598 человек, из них 1748 несовершеннолетних.

С 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ реализуется Всероссийский проект «Детский телефон доверия 8-800-2000-122». Детям, подросткам, их родителям и членам семей оказывается бесплатная помощь профессиональными психологами. Важно, что при этом соблюдаются принципы анонимности и конфиденциальности.

Среди факторов, повлиявших на ситуацию с аутодеструктивным поведением несовершеннолетних в последние два года, специалисты называют пандемию коронавирусной инфекции. Отмечается резкое увеличение обращений за психологической помощью, что объясняется повышением общего уровня тревожности и депрессивного состояния, в том числе у родителей.

«Психологическое состояние людей сейчас, в период пандемии, безусловно, непростое. Тревожность взрослых передается детям. Это связано и с последствиями заболевания коронавирусной инфекцией, и с вынужденными ограничениями, которые вводятся по всей стране и создают определенные материальные сложности для многих семей. Крайне важно это выявлять силами социальных служб, информировать людей о существующих мерах социальной поддержки, – подчеркнул Виктор Кудряшов. – Кроме того, у детей объективно был серьезно ограничен досуг, что повлияло на их привычный образ жизни. Здесь очень важна роль школы, чтобы на уровне класса своевременно выявлять депрессивное поведение ребенка. Конечно, психологи должны работать и с родителями».

Также участники совещания обратили внимание на необходимость пропаганды семейных ценностей, общения между родителями и детьми, их совместной деятельности.