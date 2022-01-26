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«Перед Самарской областью стоит задача максимально реализовать потенциал программы газификации».
Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации
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Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации

26 января 2022 17:36
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«Перед Самарской областью стоит задача максимально реализовать потенциал программы газификации».

Сегодня, 26 января, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации. В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие представители профильных министерств, газораспределительных организаций, главы всех муниципальных образований области. 

В прошлом году в Самарской области создан региональный штаб по газификации под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 

В ноябре 2021 года утвержден сводный план-график догазификации Самарской области, согласно которому строительство газораспределительных сетей планируется в 345 населенных пунктах губернии. В результате реализации запланированных мероприятий будет обеспечена техническая возможность технологического присоединения 16032 домовладений. В 2021 году фактически обеспечено 2223 домовладения, в 2022 году планируется обеспечить техническую возможность подключения еще 4896 домовладений. В настоящее время на догазификацию принято 5739 заявок. Общий потенциал догазификации региона областное министерство энергетики и ЖКХ определяет в 35286 домовладения.

«Президентом и губернатором перед нами поставлена важная стратегическая задача. В ближайшие два года в регионе предстоит построить более 800 км внутрипоселковых сетей, всего 447 объектов. Эта работа требует четкой организации, постоянного мониторинга контрольных точек. Муниципалитетам, в свою очередь, необходимо плотно взаимодействовать с газораспределительными организациями, активно работать с населением, разъясняя порядок подключения», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В настоящее время в регионе внедряется электронная система контроля со стороны заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области за своевременным исполнением Региональным оператором газификации (им стала Средневолжская газовая компания) и другими газораспределительными организациями утвержденных планов-графиков догазификации региона. Министерством сформированы формы отчетности, позволяющие осуществлять мониторинг исполнения по муниципалитетам планов-графиков по проектным работам, строительству внутрипоселковых газопроводов, подключению к газу домовладений. Виктор Кудряшов обратил внимание участников совещания на большие объемы проектирования, необходимость исключения рисков, связанных со сжатыми сроками. 

Главам муниципальных образований на прошлом заседании Штаба была поставлена задача до 30 марта изучить готовность подключения абонентов в каждом населенном пункте. «Если задача газораспределительной организации – исполнение технической возможности подключения, то задача муниципалитетов – максимальная реализация потенциала газификации. Чтобы как можно больше домовладений были подключены к газу», - отметил председатель регионального Правительства. 

Особое внимание при этом уделяется льготным категориям граждан. В октябре прошлого года вышло постановление Правительства Самарской области №811, которое регулирует механизм предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной социальной выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования. Сейчас сюда относятся 10 льготных категорий, но этот  перечень будет расширяться. 

«Здесь очень важен индивидуальный подход. По каждому адресу, где проживает льготник, - сегодня их 222, необходимо сопроводить весь процесс газификации. В том числе помочь человеку с приобретением оборудования, монтажом систем отопления и так далее», - дал поручение первый вице-губернатор. 

Также на заседании штаба обсудили вопрос, связанный со значительным сокращением сроков согласующих и разрешающих процедур со стороны органов исполнительной власти и других организаций в целях выполнения мероприятий по строительству уличных газопроводов.  

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