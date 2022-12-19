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В понедельник, 19 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение бюджета, достижение целевых показателей национальных проектов, вопросы помощи семьям участников специальной военной операции.

В последние дни на территории области наблюдались неблагоприятные погодные условия: осадки в виде ледяного дождя. Председатель Правительства отметил, что в Самарской области ситуация с погодой потребовала от энергетиков работы с полной отдачей.

«Каждые два часа я получал доклад об обстановке. Неоднократно за эти сутки специалистам энергокомплекса приходилось прибегать к плавке льда на проводах и грозотросах воздушных линий электропередачи. Благодаря тому, что этот технологический прием был многократно отработан заранее, в ходе тренировок, мы прошли этот период штатно, без сбоев в энергоснабжении», – поблагодарил за профессионализм самарских энергетиков председатель облправительства.



Глава регионального кабмина поручил главам муниципалитетов наращивать темпы ликвидации последствий ледяного дождя – усилить работу по расчистке дорог, улиц, тротуаров, внутриквартальных проездов.

Еженедельно в повестке оперативного совещания стоят вопросы исполнения показателей национальных проектов, особое внимание в конце года посвящается своевременному освоению бюджетных средств. По итогам рассмотрения вопроса первый вице-губернатор отметил, что, по всем прогнозам, 2022 год завершается успешно.

«Мы уже очень близки к 100%-ному выполнению всех показателей, тем не менее, осталось решить еще несколько важных вопросов. Прошу максимально ускорить работу, по федеральным средствам на расчеты у нас осталась ровно одна неделя – следующий понедельник – это крайний день, когда казначейство будет принимать платежи. По областным средствам – неделя плюс один день. Есть все возможности достичь 100%-го исполнения, пожалуйста, справляйтесь», – обратился к коллегам глава Правительства региона.



Еще один важный вопрос, который обсудили на оперативном совещании – поддержка семей военнослужащих – участников СВО. Личное общение с близкими военнослужащих, своевременная помощь в решении возникающих вопросов – именно такую задачу поставил руководителям территорий Губернатор Дмитрий Азаров. На каждую семью военнослужащего в регионе создан социальный паспорт, на основании которого им оказывается всесторонняя помощь – от материальной и психологической поддержки до медицинского обеспечения и трудоустройства.

О работе на территориях доложили главы Нефтегорского, Кошкинского и Приволжского районов. Обо всех нуждах семей руководители муниципалитетов узнают в ходе личных встреч. Помимо мер поддержки, которые получают все родственники участников СВО, например, бесплатное питание для школьников, освобождение от платы за детский сад, людям помогают решать множество бытовых, хозяйственных и других насущных вопросов, оказывают медицинскую, финансовую помощь, предоставляют транспорт, помогают с заключением социального контракта.



Жители Нефтегорского района также активно участвуют в акции «Тепло солдату»: студенты местного колледжа собственноручно изготавливают и передают на позиции печи-буржуйки.

«Вижу, что вы держите руку на пульсе, неформально подходите к организации помощи таким семьям. Одно пожелание: чтобы в работу по оказанию помощи вовлекалось как можно больше волонтеров, школьников, возможно, студентов техникумов, которые живут на вашей территории, чтобы это была общая задача для всех, кто может и хочет оказать такую помощь. Это важный аспект патриотического воспитания», – подчеркнул глава кабмина.

Участники совещания также призвали глав муниципалитетов уделить особое внимания военнослужащим, вернувшимся после выполнения задач из зоны проведения СВО, и также оказывать им всестороннюю поддержку и помощь.

Фото: пресс-служба правительства СО