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В том числе документ предполагает повышение штрафов для физлиц до 25 тысяч, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.
В Госдуме объяснили необходимость увеличения штрафов для жителей за грязные квартиры
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В Госдуме объяснили необходимость увеличения штрафов для жителей за грязные квартиры

30 января 2025 17:55
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В том числе документ предполагает повышение штрафов для физлиц до 25 тысяч, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

В России необходимо увеличение штрафов для жителей, которые разводят антисанитарию в квартирах, потому что действующих сейчас мер недостаточно. Если даже после административного наказания они оставят свое жилье в прежнем виде, то придется поднимать вопрос о выселении, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с Думой ТВ, пишет gazeta.ru.

На днях депутат сообщил о разработке законопроекта, ужесточающего ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. В том числе документ предполагает повышение штрафов для физлиц до 25 тысяч, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Свою инициативу депутат объяснил многочисленными обращениями жителей многоквартирных домов с жалобами на грязь в квартирах.

«Когда я с некоторыми доехал до этих квартир и понял суть. А суть какая? Люди живут просто в абсолютной антисанитарии, причем они живут в многоквартирном доме, в котором есть места общего пользования. И второе, именно то, как ты живешь, влияет на весь дом», — подчеркнул Колунов.

Проблемой, по его мнению, является то, что разводящие такие антисанитарные условия жильцы ничем не рискуют — они лишь платят незначительные штрафы и продолжают жить по-прежнему, ничего не меняя. Повлиять на них можно только повышением штрафных санкций — если они будут отдавать значительные суммы, то задумаются о последствиях, считает парламентарий. Если же и это не подействует, то нужно будет поднимать вопрос о выкупе квартиры у недобросовестного жильца ради спасения остальных, заключил он.

 

Фото:   freepik.com

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