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В Самарской области прошёл конкурс патриотической песни «Vиват, Россия!»

7 мая 2022 13:43
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В Самарской области прошёл конкурс патриотической песни «Vиват, Россия!»

По инициативе руководителя фракции «Единая Россия» в заксобрании региона Александра Живайкина в регионе прошёл конкурс патриотической песни «Vиват, Россия!», приуроченный к 77-ой годовщине Великой Победы.

6 мая, в канун 77-й годовщины Великой Победы  отдать дань уважения беспримерному подвигу наших солдат в парк «Победы» пришли представители администрации Кинеля, Кинельского и Волжских районов, Советского внутригородского района, сотрудники силовых структур, учащиеся школ и вузов, ветераны труда.

С особым трепетом собравшиеся слушали выступление участника битвы под Сталинградом полковника Сергея Алёхина. Будучи 15-летним подростком он ушел на фронт. В ходе сражений проявил себя как смелый воин, за что был награжден Орденом Красной Звезды. 

«Низкий поклон ветеранам за то, что защищали нашу Родину на фронте, в заводских цехах, за то, что не жалея себя ковали нашу великую Победу над фашизмом. Вы и сейчас в строю – занимаетесь патриотическим воспитанием нашей молодежи. Сегодня наша задача – объединиться с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным за нашу единую Россию!» - подчеркнул руководитель фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ областного парламента Александр Живайкин. Он отметил, что молодые люди должны знать героические страницы истории России, брать пример с наших замечательных ветеранов, чтобы стать достойными гражданами нашей великой страны. 

После официальной части мероприятия всех собравшихся в парке ждал увлекательный концерт, исполненный коллективами из нескольких районов нашей области - лауретами конкурса патриотической песни "Vivat, Россия".На протяжении месяца  социальные сети депутата Живайкина стали виртуальной сценой для прекрасных коллективов, солистов и дуэтов и просто неравнодушных к песне и Родине жителей нашей области. Более 200 заявок для участия в конкурсе патриотической песни были обработаны строгим жюри.

Еще одной изюминкой торжественного мероприятия стало кулинарный конкурс «Полевая кухня Победы». На восьми столах готовили солдатскую гречневую кашу с тушенкой, делали бутерброды с салом и предлагали на дегустацию авторитетному жюри и угощали всех зрителей концерта. После всесторонней оценки вкусовых качеств блюда и артистической презентации своего коллектива жюри определило победителей.  Первое место присуждено команде «Волжская дружина»  Волжского района. 

Торжественная программа и кулинарное шоу никого не оставило равнодушным. Зрители бурно болели за свои команды, пели с творческими коллективами песни военных лет и смогли отведать сытную солдатскую кашу.

Теги: Единая Россия

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