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В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты. Распоряжением Губернатора Самарской области и Постановлением Самарской Губернской Думы в состав палаты вошли 30 представителей общественности. Еще 15 членов палаты будут определены путем тайного голосования. Кандидатуры на голосование представлены местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Самарской области. Выдвижение таких кандидатов осуществлялось в течение 30 дней с момента опубликования решения о начале формирования состава Общественной палаты нового созыва.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что эффективность органов государственной власти в огромной степени зависит от конструктивного диалога, взаимодействия с гражданским обществом. «Общественная палата Самарской области за много лет своей работы сумела стать тем институтом, который способствует развитию такого диалога и взаимодействия в нашем регионе. Общественная палата является центром притяжения общественных сил, открытой площадкой для обсуждения и согласования позиций различных сегментов нашего общества по значимым для людей и всего региона темам, – отметил работу организации Глава региона. – Для органов государственной власти, для Правительства, для меня, как Губернатора это важнейший интеллектуальный ресурс. С вашей помощью мы всегда имеем возможность получить прямую и честную обратную связь от жителей области, сверить свою работу с потребностями и ожиданиями людей».

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул, что еще 15 лет назад Самарская Губернская Дума и Общественная палата Самарской области подписали Соглашение о взаимодействии в нормотворческой деятельности. «Мы совместно проводим различные мероприятия по проблемам развития региона – заседания «круглых столов», думские слушания и другие, вместе обсуждаем актуальные гражданские инициативы, – отметил руководитель областного парламента. – Общественная палата обладает правом законодательной инициативы, которое она успешно применяет на практике. Члены Палаты совместно с депутатами стали соавторами многих областных законов в социальной сфере, образовании, здравоохранении и других отраслях. Сегодня высшее руководство страны и региона ставит перед нами новые масштабные задачи, и решить их мы можем только вместе, только при активной поддержке гражданского общества».

Напомним, что Общественная палата Самарской области обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории области, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Самарской области и органами местного самоуправления. Члены палаты действуют в интересах граждан, с целью защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, осуществляют общественный контроль за деятельностью органов власти всех уровней на территории региона.

Срок полномочий региональной Общественной палаты нового состава начнется со дня ее первого заседания и составит три года. В этот же день прекращаются полномочия действующего – пятого – состава палаты.