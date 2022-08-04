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В Самарской области «Диктант Победы» пройдет 3 сентября

4 августа 2022 13:10
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В Самарской области «Диктант Победы» пройдет 3 сентября
Для участия в международной акции «Единой России» в регионе зарегистрировано 777 площадок.

Остался месяц до «Диктанта Победы». Как и в прошлые годы, вопросы для экзамена готовят эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.

Участники «Диктанта» выполняют 25 заданий, 20 вопросов из которых на общую военно-историческую тему и 5 вопросов будут касаться региональной тематики. В этот раз часть вопросов «Диктанта Победы» посвящены первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Об этом членам общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области сообщил координатор проекта, вице-спикер Думы г.о. Самара Сергей Рязанов.

На сегодняшний день для участия в международном историческом диктанте в регионе прошли регистрацию 777 площадок общей вместимостью 37 824 человека.  

Площадки расположены в учебных заведениях и учреждениях культуры, в музеях и воинских частях. В школах и учреждениях средне-специального образования – 636 площадок, в учреждения культуры их откроется 72, в вузах Самарской области -16. «Диктант Победы» напишут и силовики: 14 площадок у МЧС, 2 – у «Росгвардии», 7 расположены в воинских частях, одна – в кадетском корпусе МВД.

Третий год подряд будет работать площадка в пресс-центре издательского дома «Комсомольская Правда», диктант также напишут в региональном штабе ОНФ и на одном из промышленных предприятий Самары. Две площадки будут открыты в частных музеях военно-исторической тематики в Волжском и Борском районах.

В этом году впервые площадками для проведения «Диктанта» станут местные отделения Партии и Самарская Губернская Дума. Прорабатываются варианты дополнительных площадок, отметил координатор партпроекта «Историческая память».

Как и в прошлом году, написать «Диктант Победы» можно на сайте либо в приложении. 

Теги: Единая Россия

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