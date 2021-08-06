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В Самаре обсудили меры обеспечения общественной безопасности 1 и 19 сентября

6 августа 2021 18:47
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Состоялось заседание антитеррористической комиссии.

6 августа в городской Администрации состоялось заседание антитеррористической комиссии.

В ходе мероприятия члены комиссии обсудили вопросы антитеррористической защищенности образовательных учреждений города, а также меры по обеспечению общественной безопасности в День знаний и в период проведения Единого дня голосования.

Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Департамента образования Александр Маслов доложил, что во всех школах в целях обеспечения безопасности и правопорядка будут усилены имеющиеся посты охраны и пропускной режим. Исключен несанкционированный доступ посторонних лиц на территорию и в здания, а также в подвальные и чердачные помещения образовательных учреждений.

«Во всех организациях установлена кнопка тревожной сигнализации вневедомственной охраны, автоматическая пожарная сигнализация, совмещенная с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт в подразделение государственной противопожарной службы», - пояснил Александр Маслов.

В настоящее время с работниками школ продолжают проводиться инструктажи по соблюдению пропускного и противопожарного режимов, отрабатывается порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ходе заседания обсудили и вопрос безопасности в Единый день голосования. По информации Управления МВД России по г. Самаре, 19 сентября обеспечивать правопорядок будут около 1700 сотрудников отделов полиции, Росгвардии и Управления МВД России по городу Самаре, а также сотрудники охранных организаций и ДНД. В целях обеспечения безопасности вход в помещения территориальных избирательных комиссий будет осуществляться через металлодетекторы. Особое внимание уделено и пожарной безопасности.

Теги: антитеррористическая комиссия заседание Самара

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