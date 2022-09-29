В Самаре уволили главу департамента градостроительства

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В мэрии Самары произошли кадровые перестановки. Об этом 63.RU сообщили представители городской администрации.

— Руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов уволен в связи с утратой доверия. Причиной стало выявленное нарушение закона о муниципальной службе в части соблюдения требований по урегулированию конфликта интересов, — заявили в мэрии.

В администрации областной столицы рассказали, что стало причиной такого решения.

— Сергей Шанов сообщил о возникновении личной заинтересованности при выполнении должностных обязанностей, которая привела или может привести к конфликту интересов. Во время проверки специальная комиссия пришла к выводу, что глава депстроя нарушил закон. Служащий должен был уведомить работодателя о такой ситуации как можно скорее. Однако чиновник сделал это несвоевременно, — пояснили в мэрии Самары. — Важно отметить, что данная ситуация никак не связана с представлением прокуратуры по поводу образовательной командировки в Дубай. Позиция мэрии по этому вопросу неизменна. Мы считаем, что противоправных действий он не совершал.

Среда, 28 сентября, стала последним рабочим днем Сергея Шанова. Пока что для его ведомства не назначили исполняющего обязанности.

Сергей Шанов возглавил департамент градостроительства в декабре 2018 года. Ранее он занимал пост заместителя руководителя ведомства. Чиновник пришел на смену Сергею Дорошенко, который проработал здесь всего полгода.

Последние несколько месяцев Сергей Шанов был втянут в крупный скандал. В конце июля 2022 года он стал фигурантом уголовного дела. Силовиков заинтересовала зарубежная командировка, в которую чиновник и другие сотрудники мэрии Самары отправились в 2021 году. Представителям прокуратуры показались подозрительными компенсации на поездку в Дубай. Они потребовали уволить Сергея Шанова, но глава города отказалась это делать. Причем в мэрии города уверены, что никаких нарушений чиновник не допускал.

В начале августа ситуация вокруг главы депстроя начала накаляться. Сначала его отстранили от должности. А затем стало известно, что Сергей Шанов стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате.