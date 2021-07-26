В Самаре состоялась встреча делегации Бельгийско-Люксембургской торговой палаты

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Официальная встреча делегации Бельгийско-Люксембургской торговой палаты состоялась сегодня в Доме предпринимателя «Мой бизнес».

На протяжении двух дней гости региона смогут вживую оценить инвестиционный потенциал региона, наладить новые деловые контакты и открыть для себя уникальный регион для инвестиций – Самарскую область.

Активно развивать международное сотрудничество призывал в своем Послании глава региона Дмитрий Азаров:

«Правительству области необходимо активнее заниматься созданием и развитием в Самарской области новых кластеров. Это вся сфера услуг и туризм, в том числе медицинский туризм. Это ортопедия и фармакология. Это создание крупных логистических и процессинговых центров. Это животноводство и глубокая переработка сельхозпродукции с перспективами выхода на международные рынки».

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, обмен мнениями среди предприятий, ведущих бизнес в Самарской области, и иностранных инвесторов, присматривающих подходящие инвестплощадки для локализации производства, – наиболее эффективный способ рассказать о преимуществах региона.

«Такие живые встречи, совместное общение, посещение инвестиционных площадок и предприятий способны дать возможность не на словах, а на деле получить необходимую информацию о возможностях региона, о его кадрах и партнерах. Мы пригласили на встречу с делегацией представителей целого ряда предприятий Самарской области, которые расскажут, как комфортно им работать в Самарской области, как они быстро развиваются в этих условиях. И это самый лучший пример, когда бизнес сам рассказывает другому бизнесу о том, какие преимущества для развития есть в этом регионе», - отметил министр.

Двухдневная программа знакомства с регионом позволит представителям Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты увидеть своими глазами возможности, которые откроет им это сотрудничество.

Олег Прозоров, руководитель Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты, уже отметил выдающиеся возможности региона. «Самарская область - один из лидеров экономического развития в России, и без сомнения бельгийские и люксембургские компании смотрят на регион, как на место, где они могут сотрудничать, продавать и приобретать продукцию, инвестировать, строить логистические центры и производства», - подчеркнул Прозоров.

Фото: пресс-служба облправительства