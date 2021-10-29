В Самаре прошло заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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28 октября состоялось заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

На заседании обсудили вопрос о необходимости установления доли иностранных работников на 2023 год. Также был рассмотрен перечень претендентов на призовые места в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Для участия в региональном этапе было зарегистрировано 55 заявок от 24 организаций. Члены комиссии определили перечень призеров и победителей в разных номинациях. Для участия на федеральном этапе конкурса от Самарской области номинированы АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Самарская Транспортная Компания», ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района», ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж», ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», АО «Самаранефтехимпроект», ООО «СамараНИПИнефть».

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 24.10.2021 по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации стороны социального партнерства Самарской области рекомендовали работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, принять локальные нормативные акты о предоставлении работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней.

Кроме того, комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала территориальным трехсторонним комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений оперативно рассмотреть вопрос о применении работодателями муниципального образования мер стимулирования работников к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции (в том числе, предоставление работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней).