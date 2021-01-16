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В Самаре новый прокурор — выходец из Оренбурга Артем Ярыгин

16 января 2021 11:12
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В Самаре новый прокурор — выходец из Оренбурга Артем Ярыгин

Артем Ярыгин возглавил прокуратуру Самары сроком на 5 лет согласно приказа Генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 29 декабря 2020 года № 1193-к.

Как сообщает сегодня прокуратура Самарской области, Артем Ярыгин (на фото) родился в 1980 году, после окончания в 2002 году юридического факультета Оренбургского филиала Московской государственной юридической академии состоит на службе в органах прокуратуры. Работал следователем, старшим следователем Гайской межрайонной прокуратуры Оренбургской области. С 2003 года — заместитель Гайского межрайонного прокурора Оренбургской области, с 2008 года — прокурор Курманаевского района Оренбургской области, с 2010 года — Кувандыкский межрайонный прокурор Оренбургской области. С 2015 года занимал должность старшего помощника прокурора Оренбургской области по организационным вопросам и контролю исполнения. Прокуратуру соседнего региона на тот момент возглавлял нынешний прокурор Самарской области Сергей Бережицкий, пишет СО ОНЛАЙН.

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Комментарии

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