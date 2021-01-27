В Самаре из-за митинга сторонников Навального может усложниться ситуация с коронавирусом

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Ситуация прокомментировала глава самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова.

В этот вторник, 26 января, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса подняли вопрос о массовых акциях, прошедших 23 числа по всей России.

Так, главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова заявила, что несанкционированные митинги являются фактором, который серьезно осложняет нестабильную эпидемиологическую ситуацию.

- Мы будем отслеживать ситуацию по крупнейшим городам. Несоблюдение дистанцирования и масочного режима создает риск ухудшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции, - говорится в сообщениии.

Напомним, 23 января в Самаре, как и в других российских городах, прошли шествия сторонников оппозиционера Алексея Навального, которого по прилёту в России арестовали и содеражат в московском СИЗО "Матросская тишина".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил Архипову уделять этому вопросу повышенное внимание, поскольку эти действия могут привести к очередной вспышке заболеваемости и создать угрозу для жизни и здоровья людей, пишет ПроГородСамара.

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