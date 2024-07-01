В России завершается программа массовой льготной ипотеки на покупку новостроек под 8%   

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В России 1 июля завершается программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%, передает РИА Новости.

Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. Менялись и условия господдержки, напомнили в пресс-службе банка ВТБ.

По данным "Дом.РФ", всего за время действия программы по ней было выдано более 1,5 миллионов кредитов. Общий объем сделок достиг 6 триллионов рублей.

"Льготная ипотека, введенная в 2020 году, сильно разогнала цены на первичном рынке, так как увеличился спрос за счет роста платежеспособных покупателей. За четыре года ее существования цена квадрата новостроек по России поднялась на 115%, то есть в 2,2 раза, до 135 тысяч рублей", - прокомментировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

По его словам, в Москве цена квадратного метра в новостройках за это время выросла на 69% - до 375,5 тысячи рублей, в Московской области - на 80%, до 193 тысяч рублей, в Петербурге - на 82%, до 248 тысяч рублей.

Из-за этого Банк России неоднократно критиковал программу льготной ипотеки, утверждая, что ее активное использование создает риски формирования ипотечного пузыря, так как приводит не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен и большому ценовому разрыву на рынке новостроек и вторичного жилья. Регулятор призывал сохранить лишь адресные ипотечные программы.

После окончания действия массовой программы льготной ипотеки в России продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. Планируется, что с 1 июля программа семейной ипотеки по ставке 6% будет расширена на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. Кроме того, льготы будут действовать для семей, желающих построить свой дом.