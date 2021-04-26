В регионе подготовят предложения по поэтапному завершению газификации губернии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Роман Балтер в понедельник встретился с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС
Глава Роскосмоса допустил перекрестные полеты не на коммерческой основе.
Дмитрий Рогозин исключил возможность полетов российских космонавтов только на американских кораблях
В текущем году весенние полевые работы начались 13 апреля.
В облправительстве обсудили проведение весенних полевых работ
Уровень воды в Волге сейчас составляет 31,5 метр. Вместе с тем, сброс будет постепенно повышаться до 2 мая.
Дмитрий Азаров поручил ещё раз проверить готовность всех служб к пику паводка
В первый день занятий самозанятые узнают, почему для малого и микробизнеса важно правильное позиционирование на рынке, поймут, кто их целевая аудитория.
Самозанятые Самарской области примут участие в образовательной программе, посвященной маркетингу
Оплата труда работникам за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 г. производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Минтруд СО: разъяснение информации об установлении нерабочих дней в мае 2021 года
Вход на мероприятие свободный.
ДК «Победа» состоится творческое мероприятие, на котором подведут итоги конкурса татарской поэзии
К массовому субботнику присоединились активные горожане, общественники, волонтеры, органы власти, представители предприятий и организаций. 
Жители региона приняли активное участие в субботнике, который прошел по всей стране
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
-0.32
EUR 90.45
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В регионе подготовят предложения по поэтапному завершению газификации губернии

26 апреля 2021 18:30
132
Виктор Кудряшов сообщил, что в регионе проведена оценка потребности в средствах, необходимых для догазификации региона.

26 апреля представитель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации. В нем приняли участие представители Министерства энергетики РФ, крупных ресурсоснабжающих организаций, экспертного сообщества. 

Задачу по обеспечению граждан энергетическими ресурсами, в частности возможность подключения к газораспределительным сетям без привлечения средств граждан поставил в своем Послании Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Задача здесь, конечно, шире: для каждого региона мы должны предложить свое решение по доступу граждан к надежным и чистым источникам энергии. Это может быть и электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля (такое тоже возможно в современном мире), сетевой или сниженный газ. Поручаю руководителям регионов при координации правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году», - сказал  Президент России. Как сообщалось ранее, Владимир Путин год назад поручил «Газпрому» обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году без привлечения средств граждан. 

Самарскую область на Совете по вопросам газификации представлял первый вице-губернатор – председатель Правительства области  Виктор Кудряшов. Участники совещания обсудили вопросы газификации региона. 

 «Самарская область находится на четвертом месте среди субъектов РФ по уровню газификации населения. Показатель у нас составляет более 94%, - сообщил Виктор Кудряшов.-  Вместе с тем негазифицированными остаются 174 населенных пункта, с  общим количеством домовладений от 10 до 100». 

Кроме того, с каждым годом потребность в газификации растет – это связано с ростом темпов жилищного строительства, как в городах, так и в сельских районах.

ПАО «Газпром» и власти региона ведут системную работу по развитию газоснабжения в губернии. С этой целью с 2016 по 2020 годы в регионе действовала программа газификации. 

В декабре 2020 года председатель правления компании Алексей Миллер и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали новый инвестиционный документ на следующий пятилетний период — 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» в программу предусмотрены в объеме 3,8 млрд рублей — это в 5,5 раза больше, чем в 2016–2020 годах. Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение девяти газораспределительных станций. Построит межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями. Общая протяженность нового газопровода составит более 80 км. 

В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Самаре, Волжском и Сергиевском районах. Среди них - резиденты развивающегося индустриального парка «Преображенка» и строящийся микрорайон «Южный город». Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах. 

«Хочу поблагодарить руководство «Газпрома» за такое внимание к нашему региону. Из общей суммы инвестиций порядка 419 млн рублей будет направлено на строительство подводящих газопроводов к негазифицированным населенным пунктам Самарской области. Мы планируем газифицировать 11 таких населенных пунктов, в которых расположено более 2 тысяч индивидуальных домохозяйств. В результате уровень газификации нашего региона повысится ещё на 0,7%», - отметил Виктор Кудряшов.

Правительство области со своей стороны обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, объем средств составит 195 млн рублей. «Данные мероприятия планируется выполнить в рамках инвестиционных программ трёх газораспределительных организаций Самарской области. Для этих компаний утверждены специальные надбавки к тарифу на транспортировку газа. За счёт средств этих организаций мы за пять лет планируем построить более 400 км газопровода», - рассказал председатель Правительства Самарской области. 

Виктор Кудряшов сообщил также, что в регионе проведена оценка потребности в средствах, необходимых для догазификации региона и доведении уровня обеспеченности голубым топливом до ста процентов, собрана информация о готовности к подключению частных домовладений. 

Как отметили участники совещания, в настоящее время  разрабатывается концепция газификации Российской Федерации, в которой найдут отражение задачи, поставленные Президентом РФ. В Самарской области сформирован пакет предложений для включения в итоговый документ, который будет направлен в Министерство энергетики РФ. В соответствии с концепцией будут скорректированы программы газификации регионов.

 

Фото из открытых источников

Теги: газификация губерния

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
204
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
244
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021  10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Спорт
232
В Самаре открывается Ботанический сад
26 апреля 2021  09:48
В Самаре открывается Ботанический сад
Общество
235
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
25 апреля 2021  13:59
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
Культура
670
Весь список