В регионе подготовят предложения по поэтапному завершению газификации губернии

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26 апреля представитель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации. В нем приняли участие представители Министерства энергетики РФ, крупных ресурсоснабжающих организаций, экспертного сообщества.

Задачу по обеспечению граждан энергетическими ресурсами, в частности возможность подключения к газораспределительным сетям без привлечения средств граждан поставил в своем Послании Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Задача здесь, конечно, шире: для каждого региона мы должны предложить свое решение по доступу граждан к надежным и чистым источникам энергии. Это может быть и электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля (такое тоже возможно в современном мире), сетевой или сниженный газ. Поручаю руководителям регионов при координации правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году», - сказал Президент России. Как сообщалось ранее, Владимир Путин год назад поручил «Газпрому» обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году без привлечения средств граждан.

Самарскую область на Совете по вопросам газификации представлял первый вице-губернатор – председатель Правительства области Виктор Кудряшов. Участники совещания обсудили вопросы газификации региона.

«Самарская область находится на четвертом месте среди субъектов РФ по уровню газификации населения. Показатель у нас составляет более 94%, - сообщил Виктор Кудряшов.- Вместе с тем негазифицированными остаются 174 населенных пункта, с общим количеством домовладений от 10 до 100».

Кроме того, с каждым годом потребность в газификации растет – это связано с ростом темпов жилищного строительства, как в городах, так и в сельских районах.

ПАО «Газпром» и власти региона ведут системную работу по развитию газоснабжения в губернии. С этой целью с 2016 по 2020 годы в регионе действовала программа газификации.

В декабре 2020 года председатель правления компании Алексей Миллер и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали новый инвестиционный документ на следующий пятилетний период — 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» в программу предусмотрены в объеме 3,8 млрд рублей — это в 5,5 раза больше, чем в 2016–2020 годах. Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение девяти газораспределительных станций. Построит межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями. Общая протяженность нового газопровода составит более 80 км.

В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Самаре, Волжском и Сергиевском районах. Среди них - резиденты развивающегося индустриального парка «Преображенка» и строящийся микрорайон «Южный город». Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.

«Хочу поблагодарить руководство «Газпрома» за такое внимание к нашему региону. Из общей суммы инвестиций порядка 419 млн рублей будет направлено на строительство подводящих газопроводов к негазифицированным населенным пунктам Самарской области. Мы планируем газифицировать 11 таких населенных пунктов, в которых расположено более 2 тысяч индивидуальных домохозяйств. В результате уровень газификации нашего региона повысится ещё на 0,7%», - отметил Виктор Кудряшов.

Правительство области со своей стороны обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, объем средств составит 195 млн рублей. «Данные мероприятия планируется выполнить в рамках инвестиционных программ трёх газораспределительных организаций Самарской области. Для этих компаний утверждены специальные надбавки к тарифу на транспортировку газа. За счёт средств этих организаций мы за пять лет планируем построить более 400 км газопровода», - рассказал председатель Правительства Самарской области.

Виктор Кудряшов сообщил также, что в регионе проведена оценка потребности в средствах, необходимых для догазификации региона и доведении уровня обеспеченности голубым топливом до ста процентов, собрана информация о готовности к подключению частных домовладений.

Как отметили участники совещания, в настоящее время разрабатывается концепция газификации Российской Федерации, в которой найдут отражение задачи, поставленные Президентом РФ. В Самарской области сформирован пакет предложений для включения в итоговый документ, который будет направлен в Министерство энергетики РФ. В соответствии с концепцией будут скорректированы программы газификации регионов.

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