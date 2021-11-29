В региональном центре прошла ХV отчетно-выборная конференция общественной организации ветеранов ВС РФ

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В региональном центре прошла ХV отчетно-выборная конференция Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ (СРО ОООВ ВС РФ). На встрече обсудили итоги работы за период с 2017 по 2021 год и задачах на предстоящий отчетный период.

Участников мероприятия из Москвы телеграммой приветствовал председатель ОООВ ВС РФ генерал армии Ермаков Виктор Федорович. Такое внимание не случайно, так как самарские ветераны по итогам 2021 года в числе лучших подобных организаций в стране.

Ввиду эпидемиологической обстановки в Самарской области конференция проходила в формате онлайн по видео связи с рабочих мест, предоставленных региональным отделением партии «Единая Россия».

С отчетным докладом выступил председатель СРО генерал-майор Саркисян Володя Хачатурович. Он отметил большую роль ветеранских организаций нашей области в патриотическом воспитании, проведении исторических олимпиад, диктантов и других конкурсов среди молодежи, а также оказании помощи ветеранам войны и членам их семей в санаторном лечении и других вопросах.

Также Володя Хачатурович Саркисян выразил глубокую благодарность и признательность руководителям ветеранских организаций и активистам, которые, несмотря на возраст, продолжают активно работать.

Среди участников конференции был и полковник в отставке Маслов Владимир Николаевич – председатель ветеранской организации 3-й гвардейской танковой армии. Он высказал несколько деловых предложений по работе СРО. Несмотря на 93-летний возраст, Владимир Николаевич показывает пример трудолюбия.

– По многим вопросам, - отметил Володя Саркисян, - мы тесно сотрудничаем с военными комиссариатами, ДОСААФ, партией «Единая Россия», «Союзом генералов Самары», ветеранской организацией «Боевое братство», «Российским Союзом ветеранов», Военно-историческим музеем, Домом офицеров. Все вместе мы растим патриотов. А это и есть наша главная и непреложная задача!

Делегаты конференции признали работу Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ удовлетворительной. Председателем вновь избрали Володю Хачатуровича, а Почетным председателем генерал-лейтенанта Анатолия Александровича Шаповалова.

Фото: правительство СО