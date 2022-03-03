В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей Самарской области по продовольственной безопасности

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Сегодня, 3 марта, в прямом телевизионном эфире губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей Самарской области. Один из них касался продовольственной безопасности, передает sova.info.

Отвечая на этот вопрос, глава региона отметил, что с пониманием относится к волнениям и переживаниям, которые возникают у граждан в это непростое время.



"Нам предстоит оценить те вызовы, с которыми столкнемся уже в ближайшие дни, - пояснил Дмитрий Азаров. - Вместе с тем, сегодня экономика региона работает устойчиво".

Говоря о работе торговых сетей, губернатор отметил, что проблем с поставками продовольствия не возникает.



"Более того, мы подписали со всеми торговыми сетями соглашения о регулировании предельной наценки на продовольственные товары. Такое же соглашения подписано с федеральными торговыми сетями на уровне Правительства Российской Федерации".



Эти меры позволят избежать возможного спекулятивного роста цен.



"Мы будем жестко следить за тем, чтобы этого не допускать. Сейчас нет никаких причин для роста цен на продовольствие, - подчеркнул губернатор. - Да, есть сезонные колебания на определенную продукцию, в первую очередь плодоовощную. Но и здесь мы продумали целый ряд мер".



Дмитрий Азаров напомнил: за последнюю неделю прошло уже несколько заседаний штаба по устойчивости экономики. Первое такое заседание состоялось в субботу, 26 февраля, и впоследствии стало носить регулярный характер. Мониторинг ситуации на рынке ведётся ежедневный.



"Все в порядке, ситуация контролируется, складские запасы значительные и доставка в торговые сети осуществляется в четком соответствии с их планами", - подчеркнул губернатор.

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