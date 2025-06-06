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Всего мерами социальной поддержки в регионе охвачено более одного миллиона человек. «Спасибо вам за чуткость, неподдельное внимание к людям!» - обратился глава к работникам отрасли.
В преддверии Дня социального работника Вячеслав Федорищев вручил региональные награды лучшим сотрудникам отрасли
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В преддверии Дня социального работника Вячеслав Федорищев вручил региональные награды лучшим сотрудникам отрасли

6 июня 2025 15:45
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Всего мерами социальной поддержки в регионе охвачено более одного миллиона человек. «Спасибо вам за чуткость, неподдельное внимание к людям!» - обратился глава к работникам отрасли.

В пятницу, 6 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в форуме работников социальной службы «Семья. Забота. Долголетие». Глава региона поздравил специалистов отрасли с наступающим профессиональным праздником – Днем социального работника и вручил награды отличившимся сотрудникам учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения.

В форуме, организованном министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, приняли участие эксперты и специалисты отрасли, они обменялись опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения. Работа была построена по тематическим сессиям, которые были посвящены поддержке участников СВО, улучшению качества жизни граждан старшего поколения, поддержке семьи и детства.

Приветствуя участников в ходе пленарной сессии, губернатор отметил: представители социальной сферы – огромная команда, которая делает многое для улучшения социального самочувствия граждан, укрепления их веры в добро и справедливость.

«В Самарской области миссии служения людям посвятили себя более 17 тысяч человек. Все свои знания, силы и опыт вы отдаете жителям нашего региона. Воплощаете в жизнь инициативы, значимые в масштабах страны. Именно у нас была создана первая в России служба семьи, которая окружила заботой детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогла им обрести тепло и уют домашнего очага. А многим гражданам позволила ощутить радость быть родителями. Благодаря вашему неравнодушию, терпению, энтузиазму, семьи c детьми, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую, своевременную помощь», - отметил Вячеслав Федорищев.

Всего мерами социальной поддержки в регионе охвачено более одного миллиона человек. «Спасибо вам за чуткость, неподдельное внимание к людям!» - обратился глава к работникам отрасли.

Губернатор подчеркнул, что для регионального Правительства поддержка социальной сферы остается базовым, главным приоритетом: «Особое внимание, конечно, продолжим уделять нашим героям - участникам специальной военной операции и членам их семей. Также планируем укрепить работу по поддержке семьи, материнства и детства. Неслучайно 2025 год объявлен у нас в Самарской области годом, открывающим Десятилетие многодетной семьи. В этом направлении большая поддержка для нас всех – национальный проект «Семья». Он позволит укрепить институт семьи, будет способствовать повышению рождаемости».

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям охватывает более 42 тысяч семей, где воспитывается более 140 тысяч детей. Продолжится поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан пожилого возраста. «Уверен, что благодаря вашему трудолюбию и энергии мы сможем справиться со всеми актуальными задачами, эффективно работать на благо наших жителей! Успехов вам, творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия!» - пожелал Вячеслав Федорищев.

В рамках форума состоялось награждение. Почетного звания Самарской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области» были удостоены начальник отдела по делам семьи, материнства и детства администрации м. р. Волжский Самарской области Татьяна Жигулина и директор Хворостянского дома-интерната для престарелых и инвалидов Анатолий Фустий.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» получила руководитель управления по м. р. Сызранский Главного управления социальной защиты населения Западного округа Людмила Жарикова.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени награжден директор Сергиевского дома-интерната, в том числе детского, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства, Сергей Набережнев. Два сотрудника центров социального обслуживания населения получили почетные грамоты Губернатора Самарской области, шесть человек – благодарности Губернатора Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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