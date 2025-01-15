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В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители

15 января 2025 10:43
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В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители

На этот раз перемены произошли в министерствах туризма и строительства. Их возглавили Екатерина Матвеева и Андрей Грачев соответственно.

Известно, что в наш регион Екатерина Матвеева прибыла из Тульской области, где возглавляла Агентство развития туризма. Андрей Грачев занимал пост замглавы Геленджика по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений.

Информацию о руководителях уже обновили на официальных сайтах ведомств. Причем Андрей Грачев указан с приставкой «врио», а вот Екатерина Матвеева — уже как министр.

Смену руководства в Минтуре анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев еще в конце 2024 года. Тогда же стал известен кандидат на пост главы ведомства.

Точная судьба предыдущего министра туризма Артура Абдрашитова неизвестна. По словам губернатора, он должен пойти на некое повышение.

В тот же день глава региона сообщил также о ряде других кадровых перестановок. Например, был назван кандидат на пост министра здравоохранения области. На эту должность предложили главврача Самарского областного онкологического диспансера Андрея Орлова, пишет 63.ру.

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