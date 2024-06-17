В правительстве Самарской области снова появилось вакантное место

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Об этом можно судить из информации, размещенной на сайте «белого дома».

— Временно исполняющим обязанности руководителя департамента по вопросам общественной безопасности стал Андрей Белоусов, — говорится в сообщении на сайте правительства, пишет 63.ру.

Ранее этот пост занимал бывший начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников. Он пришел в правительство в начале ноября 2022 года. И ему удалось сохранить свой пост после выборов губернатора. Однако в конце мая 2024 года Дмитрий Азаров неожиданно ушел в отставку. После этого губернию, пока что с приставкой врио, возглавил Вячеслав Федорищев.

Александр Винников хорошо знаком жителям региона. С 2017 по 2022 год он занимал должность начальника ГУ МВД России по Самарской области. В системе МВД Александр Винников с 1983 года. Он прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до замначальника полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До назначения в Самарскую область в 2017 году Винников в течение двух лет руководил ГУ МВД России по Магаданской области. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заместителем председателя регионального правительства он стал в ноябре 2022 года, одновременно возглавив в этом ранге департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области.