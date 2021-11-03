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В Правительстве Самарской области обсудили первые итоги переписи населения

3 ноября 2021 14:59
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По данным главы Самарастата, главная проблема для переписчиков – большое число жилых помещений, в которые они не могут попасть для проведения опроса.

Первые итоги Всероссийской переписи на территории региона были озвучены на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.  

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрий Бажуткин доложил, что к 31 октября число жителей региона, принявших участие в переписи, составило 1,652 млн человек или 52,5% населения. Из них переписчики заполнили анкеты 1,145 миллиона, человек или 69% от общего количества переписанных. Услугами стационарных участков воспользовались 56 тысяч человек (3,5%). На едином портале государственных услуг заполнили переписные листы 451 тысяча человек (27%).

«По организационному плану, переписи численность населения региона составляла 3,15 миллиона человек. Чтобы подтвердить эти данные, необходимо каждый день переписывать по 101 тысяче человек. Пока в целом по региону ход переписи не вызывает тревоги», - сообщил руководитель Самарастата.

Дмитрий Бажуткин отметил активное участие в мероприятии сельских районов и малых городов, перепись во многих из них уже близится к завершению. Среди районов лидируют Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Исаклинский, Камышлинский, Кошкинский, Хворостянский, Челновершинский, Шенталинский и Шигонский районы. Среди городов – Похвистнево, Жигулевск, Октябрьск.

 По данным главы Самарастата, главная проблема для переписчиков – большое число жилых помещений, в которые они не могут попасть для проведения опроса. Поэтому, по его мнению, необходимо продолжать информационно-разъяснительную работу о необходимости участия жителей в переписи.

Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина рассказала о ситуации с участием в переписи служащих исполнительных органов власти региона. 

Говоря о значении Всероссийской переписи населения, Виктор Кудряшов подчеркнул: «Задача крайне важная. Вы знаете, что нам удалось серьезно переломить ситуацию и обеспечить на протяжение последних нескольких лет серьезный миграционный приток населения в Самарскую область. Это нас выделяет среди многих регионов Приволжского федерального округа. Теперь это должно быть зафиксировано и в переписи. Мы должны показать себя, как регион роста и в этом отношении. Четкая отработка всех вопросов, связанных с переписью – это и фактор для дополнительной федеральной поддержки нашего субъекта Российской Федерации». 

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