В Правительстве региона обсудили планы по переселению жителей аварийных домов Самары в новое жилье

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В четверг, 20 января, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с региональным Минстроем и руководством администрации городского округа Самары по вопросам исполнения госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья в 2022-2023 годах.

Основной темой встречи стали планы по переселению жителей аварийных домов Самары в новое жилье. В 2022 году в областном центре планируется расселить 308 квартир муниципального жилого фонда на общую расселяемую площадь 9 758,5 квадратных метра, а также 434 квартиры частного жилого фонда на общую расселяемую площадь 15 196,1 квадратного метра.

В 2023 году программой предусмотрено к расселению 992 квартиры общей расселяемой площадью 35 633,3 квадратного метра, а также 1168 квартиры частного жилого фонда на общую расселяемую площадь 41 094,3 квадратных метра.

Всего за два ближайших года городу необходимо приобрести 2 333 квартиры на общую расселяемую площадь 81 776 квадратных метров.

Участники совещания обсудили вопрос изменения расчетной стоимости квадратного метра жилья при переселении людей из аварийных домов.

В 2021 году фиксировался существенный рост стоимости строительных работ и материалов, соответственно, выросли и цены на жилье. Правительство Российской Федерации приняло решение изменить среднюю расчетную стоимость квадратного метра в каждом регионе.

Виктор Кудряшов поручил областному министерству строительства рассчитать дифференцированно среднюю стоимость метра жилой площади в каждом муниципалитете региона на основе среднеобластного показателя. Соответствующие изменения будут внесены в госпрограмму. Изменения позволят не допустить дефицита жилья, приобретаемого для решения социальных задач по расселению из аварийного жилого фонда.

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