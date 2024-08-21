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В областном Правительстве обсудили вопросы развития сетевого комплекса

21 августа 2024 14:24
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В регионе действуют 35 территориальных сетевых организаций разного масштаба.

В ПравительствеСамарской области состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и руководителя ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова.

В повестке – вопросы развития сетевого комплекса региона в условиях нового закона о системообразующих территориальных сетевых организациях. В их обсуждении приняли участие представители областного Правительства, ПАО «Россети Волга» и самарского филиала энергокомпании.

Отметим, в регионе действуют 35 территориальных сетевых организаций разного масштаба. С 1 сентября 2024 года требования к их работе будут ужесточены. Также будет определена одна системообразующая территориальная сетевая организация, которая станет координировать деятельность всех ТСО и отвечать за надежность электроснабжения в регионе.

Как рассказал Александр Гаврилов, компания ПАО «Россети Волга» активно включилась в подготовку области к работе в новых условиях функционирования электроэнергетики. По его мнению, необходимо провести анализ электросетевых активов ТСО, проработать схемы их взаимодействия, технические и юридические аспекты.

В Самарском регионе в настоящее время работает филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети». Организация принимает активное участие в реализации ключевых проектов региона. В частности, обеспечена дополнительная мощность для ряда крупных промышленных предприятий, присоединены к сетям объекты коммунальной инфраструктуры областного центра – водозаборы, котельные. В планах обеспечить электроэнергией создаваемый Международный межвузовский кампус, выдать мощность индустриальному парку «Преображенка», а также обеспечить дополнительной мощностью особую экономическую зону промышленного производственного типа «Тольятти».

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