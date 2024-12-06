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В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа

6 декабря 2024 13:00
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В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа

Сегодня депутаты городской Думы Новокуйбышевска избрали очередного мэра. Им стал экс-глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков.

В конкурсе не пост участвовали три кандидата: вдова Героя России Юлия Пономаренко, и.о. главы Алексей Коробков и представитель КПРФ Валентина Сошникова.

После скандального увольнения прежнего мэра Сергея Маркова в октябре прошлого года кресло градоначальника пустовало, а его обязанности выполнял заместитель главы городского округа по промышленной политике и предпринимательству Владимир Никерясов.

В ноябре текущего года губернатор Самарской области на личной встрече предложил ушедшему в отставку с поста Куйбышевского района Алексею Коробкову стать врио главы Новокуйбышевска. И сегодня, решением большинства депутатов городской Думы, Коробков от приставки «врио» избавился, пишет МК-Самара.

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