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Открытие детских технопарков и четкая система по выявлению талантов, социальные выплаты, новые ледовые арены и футбольные поля, универсальные игровые площадки во дворах. В Международный день защиты детей самарские единороссы рассказали о поддержке подрастающего поколения в области.

Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий А заров, поздравляя жителей с 1 июня, подчеркнул, что дети – самая большая ценность для любого общества.

«Счастливое детство – залог счастливой судьбы. И сегодня во многом от нас зависит, какими вырастут наши малыши и в какой стране будут жить. Я искренне благодарю родителей, бабушек и дедушек, медработников, учителей - всех, кто занимается воспитанием, образованием, укреплением здоровья детей, за любовь, которую вы без остатка дарите подрастающему поколению. Уверен, что вместе мы вырастим настоящих патриотов», - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что создание условий для гармоничного развития юных граждан, их талантов и способностей находится в числе важнейших государственных приоритетов. На решение этих задач направлены национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», а также программа «Десятилетие детства», реализуемые по поручению Президента страны Владимира Путина.

В Самарской области сформировался хороший социальный пакет поддержки семей с детьми. Помощь получают более 200 тысяч несовершеннолетних. Об этом рассказала министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова («Единая Россия»). Она напомнила, что важные социальные инициативы партии поддержал и озвучил в своем Послании 21 апреля Президент. Это конкретная помощь жителям.

«Прежде всего, это выплаты семьям с детьми, в том числе неполным, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Это самое долгожданное решение президента, которого многие ждали - именно эта категория нуждается в наибольшей помощи сегодня. Еще одно существенное предложение главы государства – выплаты к школе. В Самарской области подобная региональная поддержка есть, но она значительно меньше», - сказала Марина Антимонова.

Поддержка и помощь детям – одно из важных направлений законотворческой деятельности Самарской губернской думы. Председатель «социального» комитета регионального парламента, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина («Единая Россия») подчеркнула, что все инициативы формируются на основе предложений жителей и партийных активистов из городов и районов губернии.

«В прошлом году по инициативе фракции «Единая Россия» губдума приняла закон, дающий право детям отдельных категорий медработников на первоочередной прием в детские сады. Соответственно, в сады пошли уже 765 таких детей. Также мы поддержали внесенное нашим секретарем Дмитрием Азаровым предложение об автоматическом продлении упрощенного порядка отдельных соцвыплат - до конца 2021 года. Десятки тысяч семей с детьми начали получать беспрецедентные меры поддержки со стороны государства в период пандемии в 2020 году. К помощи подключились и мы. Участники партийной акции «Помоги учиться дома» передали почти 200 компьютеров, ноутбуков многодетным и малообеспеченным семьям, чтобы дети могли обучаться дистанционно», - рассказала Марина Сидухина.

В прошлом году единороссы добились дополнительного выделения более 1,8 миллиарда рублей из областного бюджета на приобретение жилья детям-сиротам. Еще 2,3 миллиарда рублей было заложено в бюджете на 2021 год на поддержку детей, которые воспитываются опекунами и приемными родителями.

Особое внимание - питанию школьников. Выполняя поручение Президента, в Самарской области уже с 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов начали получать бесплатное горячее питание. Реализацию программы можно было растянуть на три года, однако в Самарской области нашли возможность сделать это раньше.

Кроме того, губернская дума поддержала инициативу фракции единороссов о бесплатном питании отдельных категорий детей. Теперь ребята с ОВЗ, которые учатся в обычных школах, получают двухразовое питание. Также вдвое выросло ежемесячного пособие на питание в школах детей из многодетных малообеспеченных семей. Обе меры поддержки действуют с 2019 года.

В Самарской области реализуются и другие меры, направленные на развитие детства. Среди них - актуальный в преддверии летних каникул кешбэк за детский отдых. Это предложение «Единой России» возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря поддержал Владимир Путин в своем Послании 21 апреля.

Марина Сидухина рассказала, что в регионе реализуется программа по развитию системы отдыха несовершеннолетних. Финансирование по ней с каждым годом увеличивается. По новой программе кешбэка готовы работать 10 детских лагерей губернии. Родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей с путевки. Средства будут автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Кроме того, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря ежегодно получают дети из многодетных семей, а также подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Воспитанию здорового подрастающего поколения способствует возведение на территории губернии спортивных объектов и тематические партийные проекты. В этом уверен Константин Доладов, многодетный отец, член городского Совета отцов, победитель предварительного голосования «Единой России» в губернскую думу.

«Необходимо с малых лет прививать детям любовь к физкультуре и спорту. В прошлом году по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» в Самарской области введены в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом и физкультурно-спортивный комплекс «Батут» в Тольятти. В Самаре модернизировано футбольное поле на стадионе «Салют». Благоустроено 22 универсальных площадки и создано 5 малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, а также физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в областной столице. Как вице-президент Самарской областной федерации прыжков на батуте я лично оценил объект. Он стал площадкой для подготовки будущих Олимпийских чемпионов, победителей мировых, европейских и всероссийских соревнований», - рассказал Константин Доладов.

Многодетный отец подчеркнул – важно развивать не только спорт высших достижений, но и доступный всем детям массовый спорт.

«По партийному проекту «Детский спорт» на территории Самарской области реализуется программа «Дворовый тренер», «Лето с футбольным мячом». У детей появилась возможность бесплатно заниматься, и это здорово. В моей семье все пять сыновей «болеют» спортом. Вместе играем в подвижные игры, вечером можем сыграть в шахматы. Есть в нашей семье и свой чемпион – старший сын в 15 лет является победителем первенства Европы и неоднократным победителем Чемпионата России по вейкборду», - рассказал Константин Доладов.

В Самарской области идет системно работа с одаренными детьми. На это обратила внимание Светлана Макушева, многодетная мама, член Самарского союза женщин, победитель предварительного голосования «Единой России» в губернскую думу. Она подчеркнула, что работу в этом направлении необходимо продолжать - у детей должна быть возможность развивать и применять свои таланты и творческий потенциал не только в городах, но и на селе.

«Поддержка талантов сегодня – это развитие науки, культуры, социальной жизни региона и страны в будущем. По партийному проекту «Единой России» «Культура малой родины» в Самарской области новыми книгами пополняются сельские библиотеки, создаются детские и кукольные театры, ремонтируются дома культуры. В губернской столице по модели образовательного центра «Сириус» создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». Ежегодно именными премиями губернатора Самарской области отмечаются дети и подростки, проявившие выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. И эта работа продолжается», - подчеркнула Светлана Макушева.

На развитие способностей и талантов юных жителей губернии направлено строительство новых школ, детских садов и модернизация существующих. В регионе активно создаются «Точки роста» и мини-технопарки, центры цифрового образования детей «IT-куб» и Кванториумы.

Поддержка детей является одним из приоритетных направлений Стратегии лидерства Самарской области, сформированной три года назад по инициативе Дмитрия Азарова и при участии тысяч жителей региона. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"