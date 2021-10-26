В Кремле оценили отказ  депутатов Татарстана переименовывать должность президента Республики 

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Власти учтут мнение республиканских парламентариев, которые не хотят переименовывать должность президента Татарстана, заявили в Кремле, пишет РИА Новости.

"В рамках работы по законопроекту с уважением относимся к мнению каждого из субъектов России, но это одно из мнений", — объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что речь идет не о фиксации какого-то положения де-юре, просто все участники в рамках рабочего процесса высказывают свои позиции.

Накануне депутаты Госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов.

Татарстан — единственный из 85 регионов страны, должность руководителя которого называется "президент". Сейчас ее занимает Рустам Минниханов.

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)



