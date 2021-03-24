В губернии сократилось число наркозависимых

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Показатель распространенности наркомании на 100 тысяч населения в 2020 году в Самарской области уменьшился на 4,6%. А общее количество зарегистрированных потребителей запрещённых веществ сократилось на 7,7%, при этом число больных наркоманией снизилось на 13,1%. Показатель, характеризующий общую заболеваемость наркоманией, уменьшился на 7,7%. Информация была озвучена на заседании региональной антинаркотической комиссии, которое в среду, 24 марта, провёл Губернатор Дмитрий Азаров.

«В прошлом году нам удалось сохранить тенденцию к общему оздоровлению наркоситуации. По отдельным критериям есть сдвиги в лучшую сторону, – отметил руководитель области. – Вместе с тем, ситуация в этой сфере по-прежнему оценивается как напряжённая. Напомню, что в период 2014 года она оценивалась, как «предкризисная», 2014-2017 годы – «тяжёлая». Сегодня, как и последние 2 года, – «напряжённая». То, что наркомания по-прежнему находится в числе наиболее значимых социальных проблем, иллюстрируют и результаты опроса жителей региона.

Министр здравоохранения области Армен Бенян отметил, что в Самарской области по итогам прошло года отмечена тенденция к снижению показателей, характеризующих состояние наркотизации населения: «В 2020 году диагноз наркомания впервые в жизни выявлен у 213 человек. Показатель первичной заболеваемости составил 6,7, что ниже показателя по России в целом». При этом снизилось и количество смертей от употребления запрещённых веществ – до 80 в прошлом году.

Отдельно участники совещания остановились на ситуации в сфере наркопреступности. В прошлом году было зарегистрировано 4327 преступлений – на 3,9% больше, чем в 2019 году. «Это, в первую очередь, свидетельствует о более эффективной работе правоохранительных органов», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил, что выявляется значительное количество фактов распространения запрещённых веществ с использованием возможностей интернета.

Особое беспокойство вызывает вовлечение в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних. «Ситуация в этой сфере продолжает оставаться сложной. В 2020 году отмечен рост числа несовершеннолетних, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и количества совершённых ими преступлений», – отметил Губернатор.

По мнению Главы региона, для оздоровления наркоситуации правоохранителям необходимо принимать дополнительные меры по ликвидации возможных каналов поставки запрещённых веществ и пресекать деятельность организованных преступных групп. «В первую очередь это касается несовершеннолетних, которые, как показывает статистика, находятся в группе повышенного риска», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что профилактическая работа, особенно среди подростков, ведётся на постоянной основе. Однако, зачастую, приходится сталкиваться с отказом родителей несовершеннолетних детей от тестирования на употребление наркотических средств.

Губернатор отметил, что необходимо искать новые формы работы, в том числе – использовать опыт других регионов. Кроме того, Дмитрий Азаров предложил подать пример и провести тестирование среди работников органов власти и депутатов.

«Огромную работу по тестированию мы проводим вместе с министерством образования, но нужно думать и о новых формах, в том числе, агитации и пропаганды. Давайте всех чиновников областного Правительства протестируем, депутатам губернской думы предложим. Это тоже и пропаганда, и показатель того, что нужно следить, в том числе, и за трудовыми коллективами. Что называется, начнём с себя», – обратился Глава региона и заручился поддержкой участников заседания.

Губернатор призвал и другие организации присоединиться к прохождению тестирований: «Надеюсь, и другие организации к нам присоединятся. Журналистов пригласим последовать примеру. Давайте это сделаем и будем информировать общественность. Думаю, некоторые родители из числа тех, которые сегодня не идут навстречу и не разрешает проводить тестирование детей, изменят своё отношение к этой процедуре».

Отдельное внимание участники антинаркотической комиссии уделили работе негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию людей, употребляющих наркотические средства. Сегодня в Самарской области в этой сфере работает 18 НКО. При этом наблюдается тенденция к сокращению их числа. «Это говорит о том, что работа проводится неправильно. Наша задача – создавать условия, чтобы таких организаций было больше. Кроме того, некоторые организации работают, не оформляя свою деятельность, нужно их выявлять», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что министерство здравоохранения, а также министерство социально-демографической и семейной политики региона предпринимают недостаточные усилия для создания и поддержки организаций, работающих с наркозависимыми людьми.

«Сектор НКО по всем направлениям играет огромную роль в жизни страны и общества, в некоторых – определяющую. Министерство социально-демографической и семейной политики это знает не понаслышке. Есть огромное количество солидных НКО, которые выполняют важную общественную миссию. И нам надо их поддерживать, в том числе, по этому направлению», – отметил Глава региона.

Губернатор обратил внимание на то, как сформулирован вопрос повестки антинаркотической комиссии – «контроль за деятельностью негосударственных реабилитационных центров». По мнению руководителя области, организации необходимо не только контролировать, но, в первую очередь, оказывать необходимую помощь. «Контроль важен, без него никуда. Наша задача – как органов исполнительной власти – в первую очередь, помогать, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – У нас есть грантовая поддержка, в том числе, из областного бюджета и активные люди и различные общественные организации этим пользуются. Колоссальные средства общественные объединения Самарской области получают благодаря Президентским грантам. Нужно сопровождать перспективные проекты, идеи, а также создавать условия, чтобы эти организации работали в соответствии с нормами закона и понимали важность своей миссии для общества».

Губернатор поручил заместителю председателя регионального Правительства Александру Фетисову в ближайшее время провести встречу с представителями НКО для совместного обсуждения актуальных вопросов и путей их решения.