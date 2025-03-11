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В Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы Нина Останина в Telegram-канале, передают РИА Новости.

"Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества", — написала она.

Останина отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.

"Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Фото: freepik.com