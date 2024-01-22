В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за ложные сведения о ВС России

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В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за ложные заявления о Вооруженных силах (ВС) России и призывы к действиям против государства.

Законопроект поможет защитить обороноспособность, безопасность и конституционный строй России, отмечено в пояснительной записке к документу. Речь идет о конфискации денег, ценностей и иного имущества.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за призывы к действиям, направленным против безопасности России, если эти действия совершены из корыстных побуждений, по найму или по мотивам политической, расовой, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды.

К преступлениям против безопасности отнесены все преступления диверсионной направленности.

Законопроект предлагает лишать граждан госнаград за призывы к нарушению целостности России и реабилитации нацизма, а также за ложные заявления и дискредитацию ВС России, призывы к экстремистской деятельности и введению санкций против России.

Законопроект поддержан Следственным комитетом (СК), Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом, пишет Смотрим.