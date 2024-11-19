В Госдуме предложили десять незамедлительных мер по мигрантам

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Депутаты Госдумы подготовили в правительство РФ комплекс мер в миграционной сфере. Проект предложений размещен на официальном правовом портале думы.

В первую очередь проект, авторами которого являются комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая, подразумевает изменения в части сдачи мигрантами экзамена по русскому языку.

С точки зрения законодателей, нынешние требования в нем недопустимо минимизированы, их надо расширять с учетом специфики профессиональной деятельности иностранного работника.

Еще одной проблемой является наличие устойчивой сети посредников при сдаче экзамена.

Согласно новому проекту, принимать экзамен смогут далеко не все соответствующие учреждения – предлагается сделать их перечень закрытым.

Все затраты на проведение экзамена предлагается включить в его стоимость, а также установить срок в три дня для внесения полученного мигрантом сертификата в общий реестр сведений об образовательных документах.

Что касается правительства, то оно должно обеспечить оперативный обмен сведениями о сертификатах между различными ведомствами и организациями, пишет РЕН-ТВ.