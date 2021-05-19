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Татьяна Санникова: в Послании губернатора каждый увидел для себя перспективы изменений качества жизни

19 мая 2021 19:10
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Татьяна Санникова: в Послании губернатора каждый увидел для себя перспективы изменений качества жизни

Участница  предварительного голосования «Единой России» отметила меры поддержки молодежи и ответы на запросы молодых людей о самореализации.

Исполнение поручений главы региона отразится на жизни каждого конкретного человека в Самарской области, считает директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, участник предварительного голосования «Единой России» Татьяна Санникова.  

«Красной нитью для меня стало то, что подведение итогов, анализ, мониторинг, и, самое главное, поручения были настолько конкретными и понятными, что каждый, наверное, увидел для себя реальную перспективу», - подчеркнула она. По словам Санниковой, каждое поручение губернатора было связано с исполнением национальных проектов и региональных программ, а значит это напрямую связано с ожиданиями людей. 

«Как директор профессиональной образовательной организации я услышала, что для сегодняшних школьников и будущих студентов создана реальная мотивация, чтобы они остались учиться в наших вузах и сузах. Она выразилась в выплате тем, кто поступит в вузы и колледжи, территориально расположенные в области, - призналась она. - Для тех ребят, кто поедет из сельской местности в Самару, эти 10000 рублей будут хорошими подъёмными, чтобы остаться в своем регионе, приобрести то, что поможет качественно учиться». 

Человекоцентричность послания губернатора отметила и волонтер, участник предварительного голосования «Единой России» Ирина Долгополова.

«При таком подходе особую значимость обретают темы здравоохранения, улучшения экологии, комфортной городской среды. И, конечно, образования и обучения людей навыкам, необходимым в современном мире, - подчеркнула она. - Это значит, что пришло время новых идей для этих направлений, что с ними можно и нужно обращаться к власти, и они будут услышаны и поддержаны. Именно так произошло с проектом РАСТИ!, о котором я рассказала губернатору. Он задумывается как бесплатная образовательная платформа по трем направлениям: обучение волонтеров, навыки для эффективной организации повседневной жизни и новые профессии (всё о способах заработка в интернете). Дмитрий Игоревич Азаров поддержал наш проект, и благодаря этому шансы на то, что мы воплотим задуманное в жизнь, серьезно увеличились. Благодаря Посланию становится понятно, что эта поддержка связана именно с новым подходам государства, в центре которого находится человек».

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы. 

Поддержка молодежи и стимулирование ее оставаться в регионе – один из вопросов, затронутых в Стратегии лидерства, которая была создана по инициативе Дмитрия Азарова. В её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории.  По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.

Теги: Дмитрий Азаров Послание губернатора

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