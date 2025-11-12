ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября

125

Документ подписали генеральный директор агентства Андрей Кондрашов и губернатор региона Вячеслав Федорищев. Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ. В рамках проекта «В РФ» ТАСС будет ежедневно поставлять региональным изданиям по пять главных федеральных новостей с фотографиями и видео материалами.



Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов подчеркнул, что сотрудничество позволит серьезно изменить медиапространство области и обогатить федеральную повестку самарскими новостями.



«Меморандум, который мы сегодня подписали, действительно открывает нам дорогу к гораздо более широкому сотрудничеству, чем было до этого. В частности, у нас уже идут переговоры с целым рядом областных изданий, с которыми ТАСС будет заключать двусторонние договоры. В рамках нашего партнерства - а вы знаете, у нас есть проект "В РФ" - мы рассчитываем серьезно изменить медиапространство области и обогатить областными новостями федеральную повестку», — сказал Кондрашов.



Губернатор Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что партнерство с ТАСС позволит самарцам чувствовать себя частью информационного поля страны, а региону — демонстрировать свои достижения в промышленности, культуре и спорте на федеральном уровне. Меморандум также включает организацию стажировок, мастер-классов и семинаров для повышения квалификации журналистов областных СМИ.



Ранее, 7 ноября, в Самаре открыли мемориальную доску в честь работы ТАСС в годы Великой Отечественной войны на здании Самарского государственного колледжа на улице Молодогвардейской, 59, где в военное время располагался эвакуированный филиал агентства.



В церемонии открытия и возложении цветов приняли участие, Генеральный директор ИА России ТАСС Андрей Кондрашов, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, мэр города Иван Носков и депутат Самарской Губернской Думы, директор ГТРК «Самара» Елена Крылова, а также другие почетные гости и неравнодушные жители Самары.



«Мы гордимся, что история агентства ТАСС неразрывно связана с Самарской областью. Благодарю всех, кто приложил усилия, чтобы память об этом была увековечена здесь, на здании, в котором когда-то неустанно и отважно трудились сотрудники агентства. Уверен, что благодаря этому мемориалу на их пример будет равняться молодое поколение — не только журналисты, но и другие специалисты информационной сферы. Отдельные слова благодарности генеральному директору ТАСС Андрею Олеговичу Кондрашову — под его руководством агентство сегодня успешно развивается», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: ТАСС