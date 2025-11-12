Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
За многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей.
Победительница программы «Мама-предприниматель» представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве
Это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.
МКД обязали создать чаты жильцов в Max до конца 2025 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября

12 ноября 2025 21:28
125
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.

Документ подписали генеральный директор агентства Андрей Кондрашов и губернатор региона Вячеслав Федорищев. Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ. В рамках проекта «В РФ» ТАСС будет ежедневно поставлять региональным изданиям по пять главных федеральных новостей с фотографиями и видео материалами.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов подчеркнул, что сотрудничество позволит серьезно изменить медиапространство области и обогатить федеральную повестку самарскими новостями.

«Меморандум, который мы сегодня подписали, действительно открывает нам дорогу к гораздо более широкому сотрудничеству, чем было до этого. В частности, у нас уже идут переговоры с целым рядом областных изданий, с которыми ТАСС будет заключать двусторонние договоры. В рамках нашего партнерства - а вы знаете, у нас есть проект "В РФ" - мы рассчитываем серьезно изменить медиапространство области и обогатить областными новостями федеральную повестку», — сказал Кондрашов.

Губернатор Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что партнерство с ТАСС позволит самарцам чувствовать себя частью информационного поля страны, а региону — демонстрировать свои достижения в промышленности, культуре и спорте на федеральном уровне. Меморандум также включает организацию стажировок, мастер-классов и семинаров для повышения квалификации журналистов областных СМИ.

Ранее, 7 ноября, в Самаре открыли мемориальную доску в честь работы ТАСС в годы Великой Отечественной войны на здании Самарского государственного колледжа на улице Молодогвардейской, 59, где в военное время располагался эвакуированный филиал агентства.

В церемонии открытия и возложении цветов приняли участие, Генеральный директор ИА России ТАСС Андрей Кондрашов, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, мэр города Иван Носков и депутат Самарской Губернской Думы, директор ГТРК «Самара» Елена Крылова, а также другие почетные гости и неравнодушные жители Самары.

«Мы гордимся, что история агентства ТАСС неразрывно связана с Самарской областью. Благодарю всех, кто приложил усилия, чтобы память об этом была увековечена здесь, на здании, в котором когда-то неустанно и отважно трудились сотрудники агентства. Уверен, что благодаря этому мемориалу на их пример будет равняться молодое поколение — не только журналисты, но и другие специалисты информационной сферы. Отдельные слова благодарности генеральному директору ТАСС Андрею Олеговичу Кондрашову — под его руководством агентство сегодня успешно развивается», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   ТАСС

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
12 ноября 2025, 22:29
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С. Экология
120
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
12 ноября 2025, 22:08
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей. Благоустройство
106
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
12 ноября 2025, 22:01
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники. Образование
131
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
179
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
411
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
430
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
385
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
249
Весь список