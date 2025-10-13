Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.

109

Эту информацию озвучил заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин в своем канале в Telegram.

«Временно исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска назначен Максим Девятов», — сообщил депутат.

И.о. мэра Новокуйбышевска 38 лет. Он родился в конце марта 1978 года в Тихвине (Ленинградская область) в семье военного. В 2003 году окончил 9 классов школы. В 2005 его призвали на военную службу. Максим Девятов проходил ее в поселке Кряж. Чуть позже подписал контракт с Министерством обороны, и после пяти лет службы уволился в запас.

Кресло мэра Новокуйбышевска стало вакантным в понедельник, 13 октября. Алексей Коробков, который занимал пост градоначальника с декабря 2024 года, ушел по собственному желанию. Его отставку приняли депутаты местной городской думы, пишет 63.ру.