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США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну

26 января 2024 09:10
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США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну

Власти США отказали российским дипломатам в возможности принять участие в заседании Международного совета по зерну, которое состоялось 24 января в Новом Орлеане. Об этом 26 января сообщило посольство РФ в США в своем Telegram-канале.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний», — говорится в заявлении, пишут "Известия".

Число отказов Госдепартамента на должным образом оформленные нотификационные запросы на командировки за пределы Вашингтона постоянно растет, сообщили в посольстве.

«При этом препоны для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории российско-американских отношений, как будто стали нормой. В их числе посещение объектов русского историко-культурного наследия (таких как знаменитый Форт-Росс в Калифорнии) и даже возложение венков в местах захоронения советских солдат», — добавили в диппредставительстве.

Российские дипломаты призвали американские власти «трезво оценить последствия курса на дальнейшее выхолащивание двусторонних отношений».

«Требуем ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам», — резюмировали в посольстве.

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