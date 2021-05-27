Создатель Telegram-канала NEXTA Путило: "Мы просим Польшу о дополнительной охране"

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Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов NEXTA и NEXTA-Live Степан Путило обратился к властям Польши с просьбой выделить ему дополнительную охрану. Об этом сам Путило сообщил на пресс-конференции в Варшаве в четверг, передает ТАСС.

"Мы просим Польшу о дополнительной охране, - сказал он. - Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы".

Степан Путило также призвал ЕС усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы добиться освобождения бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича, задержанного в Минске 23 мая после посадки самолета авиакомпании Ryanair.

"Необходимо беспрецедентное давление на режим Лукашенко", - сказал Путило.

В числе возможных мер давления он назвал "экономическую, политическую и транспортную блокировку" Белоруссии.

На пресс-конференции также присутствовали отец и мать Романа Протасевича, обратившиеся к государствам ЕС и США с просьбой помочь освободить их сына и его подругу российскую гражданку Софию Сапегу.

Фото: ВКонтакте