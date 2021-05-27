Я нашел ошибку
Главные новости:
Реализуется государственная программа Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»
Для выравнивания ситуации с обеспечением кадрами во всех сферах экономики региона ведется системная межведомственная работа
По словам Дмитрия Азарова, реконструкция набережной Тольятти – один из приоритетных инфраструктурных проектов Самарской области.
В Тольятти состоялось расширенное совещание по строительству набережной
Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями.
Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии
Он также призвал Европейский союз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко.
Создатель Telegram-канала NEXTA Путило: "Мы просим Польшу о дополнительной охране"
По состоянию на 26 мая трудоустроено 1049 подростков. Основной этап трудоустройства начинается с июня в период летних каникул.
Служба занятости СО предлагает подросткам получить первые трудовые навыки во время каникул
Мальчишка поскользнулся на волнорезе и упал в воду.
В Октябрьске мужчина спас тонущего ребенка
Прошедшие внутрирайонные турниры собрали десятки участников и сотни зрителей.
В Самаре пройдет финал первого в истории города турнира среди родителей, организованного активистами «Единой России»
Объявлен желтый уровень опасности.
28 и 29 мая в Самарской области ожидается жара +30, +31С
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.01
EUR 89.66
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Создатель Telegram-канала NEXTA Путило: "Мы просим Польшу о дополнительной охране"

27 мая 2021 17:11
83
Он также призвал Европейский союз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов NEXTA и NEXTA-Live Степан Путило обратился к властям Польши с просьбой выделить ему дополнительную охрану. Об этом сам Путило сообщил на пресс-конференции в Варшаве в четверг, передает ТАСС.

"Мы просим Польшу о дополнительной охране, - сказал он. - Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы".

Степан Путило также призвал ЕС усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы добиться освобождения бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича, задержанного в Минске 23 мая после посадки самолета авиакомпании Ryanair.

"Необходимо беспрецедентное давление на режим Лукашенко", - сказал Путило.

В числе возможных мер давления он назвал "экономическую, политическую и транспортную блокировку" Белоруссии.

 

На пресс-конференции также присутствовали отец и мать Романа Протасевича, обратившиеся к государствам ЕС и США с просьбой помочь освободить их сына и его подругу российскую гражданку Софию Сапегу.

 

 

Фото:   ВКонтакте

Теги: просьба выделить ему дополнительную охрану Степан Путило

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
129
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
290
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021  12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
Общество
148
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
403
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
1597
Весь список