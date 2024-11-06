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Совет Федерации ратифицировал договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР

6 ноября 2024 20:58
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Документ подразумевает, помимо прочего, оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае нападения на одно из государств.

Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном 19 июня 2024 года во время визита российского лидера в Пхеньян.

Документ, состоящий из 23 статей, подразумевает, помимо прочего, оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае нападения на одно из государств. Особое внимание в соглашении уделено поддержанию мирового порядка и безопасности, а также противодействию политике незаконных санкций.

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