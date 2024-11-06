Совет Федерации ратифицировал договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР

119

Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном 19 июня 2024 года во время визита российского лидера в Пхеньян.



Документ, состоящий из 23 статей, подразумевает, помимо прочего, оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае нападения на одно из государств. Особое внимание в соглашении уделено поддержанию мирового порядка и безопасности, а также противодействию политике незаконных санкций.