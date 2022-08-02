Сила в единстве: Самарская область стала центром разработки проектов в сфере национальной политики России

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Во вторник, 2 августа, в Самарской области стартовал всероссийский форум «Единство в согласии», организатором которого выступает Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Участие в нем принимают делегации 69 субъектов страны – всего более 150 человек.

«Я очень рад тому, что Самарская область принимает такой форум вслед за столицей нашей страны – Москвой. Здесь собрались неравнодушные люди, которые всем сердцем понимают, что является главным богатством в России, и содействуют тому, чтобы богатство человеческих душ, многообразие национальностей объединяло всех нас, как и в предыдущие столетия для достижения самых простых, казалось бы, целей: возможности жить по заветам предков, иметь свое достоинство и честь, суверенитет нашей нации. Единство и многообразие является доктриной национальной политики России. Все мы понимаем, насколько дорого и ценно братское отношение разных народов, живущих на территории нашей страны. Для Самарской области – это величайшее достояние, также, как и для всей России», – подчеркнул Дмитрий Азаров, приветствуя участников форума.

Самарская область закономерно была выбрана местом проведения форума. В нашем регионе проживают представители 157 национальностей, накоплен уникальный опыт работы Дома дружбы народов, а в прошлом году открылся уникальный в масштабах всей страны Парк дружбы народов, где представлены национальные подворья, культура и быт разных этносов.

«Мы многонациональный регион, и здесь испокон веков в дружбе и братстве живут и трудятся, строят свое будущее, растят детей и хлеб люди разных национальностей, вероисповеданий. Я уверен, что несмотря ни на какие невзгоды и вызовы, мы будем чувствовать свою сплоченность. Мы все понимаем, что братство и единство народов, проживающих в России, - это наше достояние, – уверен Губернатор. – Давайте не будем забывать, что об этом знают и наши враги, знают в недружественных странах и на постоянной основе предпринимают усилия для того, чтобы расколоть единство, сплоченность вокруг нашего лидера Президента Владимира Владимировича Путина, посеять рознь между народами. Мы знаем об этом, и обязаны этому противостоять. И на внешнем периметре, что сегодня доблестно делают наши воины, защитники, которые, освобождая мир от нацизма, защищают не только жителей Донбасса, но и всю Россию – все, что нам дорого и ценно: наше единство, братство, традиции. И внутри страны, где защитниками наших ценностей являетесь вы – участники этого форума».

Глава региона поблагодарил руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова за создание такой площадки для диалога, которая позволит выработать ряд решений по совершенствованию государственной национальной политики. «Надеюсь, что форум будет эффективным, что вы в ходе обмена мнениями, опытом выработаете новые подходы, увидите, что в этот особенный период мы должны дополнительно сделать, чтобы укрепить узы дружбы. Чтобы единство, как и в предыдущие столетия, помогало нам преодолевать любые сложности и приходить вместе к общей победе, одной на всех», – обратился Дмитрий Азаров.

Одна из главных целей форума заключается в том, чтобы выработать единый стандарт Дома народов России по взаимодействию всех участвующих в реализации государственной национальной политики структур и тем самым наладить партнерство между субъектами страны. «Уникальный опыт деятельности региональных Домов дружбы, Домов национальностей служит залогом укрепления национального согласия, обеспечения политической и социальной стабильности нашей Родины, – подчеркнул в своем обращении к участникам форума Игорь Баринов. – Хочу отметить, что разработка и внедрение единых подходов, выстраивание системной работы на всех уровнях является нашей приоритетной задачей. Традиционные культурные и духовно-нравственные ценности народов России служат прочным фундаментом для формирования добрососедских отношений на основе уважительной памяти нашей общей истории. Уверен, что накопленный опыт и проделанная организаторами работа внесут неоценимый вклад в укрепление общероссийской гражданской идентичности».

Как раз об этом зашла речь во время обсуждения актуальных вопросов повестки сегодняшнего дня. Президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии России Давид Цецхладзе отметил, что в условиях глобализации нельзя забывать о самоидентичности народов. «Наши предки сделали все возможное для того, чтобы сохранить ее. И я как грузин, проживающий в России, могу с гордостью сказать о том, что Россия сегодня является образцовым государством в сохранении идентичности проживающих народов», – подчеркнул он и добавил, что сегодня есть все возможности для сохранения и укрепления национальных традиций.

Одной из ключевых площадок, где идет активная работа по сохранению культуры и национальных традиций, по мнению участников обсуждения, является форум «iВолга», где молодежь самостоятельно разрабатывает множество проектов, в том числе в сфере национальной политики. Помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр Ильченко поблагодарил Дмитрия Азарова за организацию «iВолги», которая в этом году была посвящена вопросам единства и многообразия народов России.

«Очень серьезна и качественно была подготовлена образовательная программа форума. Эксперты встретили с молодежью и поговорили о многонациональном многообразии. Я уверен, что по итогам форума сформируется пул молодых людей, которые в дальнейшем займутся вопросами межнациональных отношений», – выразил надежду Александр Ильченко.

Статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова отметила, что существующее законодательство в сфере государственной национальной политики требует корректировки – это одна из ключевых стратегических целей, которая сегодня стоит перед федеральным агентством. В качестве примера она привела Закон о национально-культурной автономии, которому уже 26 лет. И изменения, вносимые в него на протяжении этого времени, носили точечный характер. И сегодня нужны актуальные механизмы регулирования.

«Мы подошли к новому этапу в реализации национальной политики. Сейчас агентство работает над подготовкой федерального Закона о государственной национальной политики, – отметила Анна Котова. – Мы сейчас собираем материал, готовим базу для того, чтобы принять ряд решений. Форум с практической точки зрения даст возможность наполниться новыми знаниями и поделиться своим опытом, а мы сможем увидеть вашу работу, чтобы в дальнейшем регулировать деятельность Домов дружбы народов как инструмента в реализации национальной политики. Мы все должны работать вместе».

Дом народов России – это федеральное государственное бюджетное учреждение, которое способствует выработке новых креативных современных решений по реализации стратегии государственной национальной политики, которая, по словам директора Дома народов России Анны Полежаевой сегодня формируется, наполняясь различными проектами.

«И на сегодняшнем форуме будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе касающихся проведения мероприятий культурной направленности, изучения национальных языков, проведения научных и экспертных исследований. Дом народов России – это центр реализации гуманитарных проектов. И совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, национально-культурными организациями мы работаем по этой тематике и формируем не только непосредственно гуманитарные миссии на территории ЛНР, ДНР, Сирийской Арабской Республики, но и совместно с представителями этнокультурных организаций стран мы организуем проекты, которые направлены на укрепление межнационального мира и согласия», – рассказала Анна Полежаева.

Дом народов России призван аккумулировать все те идеи, которые есть в регионах. Лучшими практиками Самарской области в сфере национальной политики с участниками форума поделился руководитель департамента внутренней политики Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Кочергин. Он рассказал, что в регионе успешно работает более сотни национальных общественных организаций и объединений. При Губернаторе на постоянной основе действует совет по межнациональным отношениям, где рассматриваются актуальные вопросы. В Самаре и Тольятти работают Дома дружбы народов.

«Совместными усилиями в прошлом году в Самаре был открыт уникальный этнокультурный комплекс Парк дружбы народов, где проходит множество разных мероприятий, в том числе экскурсии для школьников, которые могут познакомиться с традициями различных народов, проживающих в России», – рассказал Дмитрий Кочергин.

Губернатор Дмитрий Азаров пригласил всех участников форума посетить этот парк и поделиться идеями, чем еще его можно дополнить, чтобы привлечь как можно больше людей, особенно молодежи, к знакомству с традициями разных народов. «Нам действительно это важно. Подарите нам свои идеи, и мы с удовольствием обобщим и представим вам, чтобы вы что-то взяли себе на вооружение. Мы хотим, чтобы Парк дружбы народов жил и развивался. Мы пока в начале пути, и очень хотим, чтобы этот проект объединял людей, чтобы он стал магнитом для всего общества», – обратился Глава региона.

Работа форума «Единство в согласии» на самарской земле продолжится до 4 августа. Эксперты, среди которых представители различных национальных общественных организаций и представители органов власти, курирующих реализацию государственной национальной политики, обсудят вопросы формирования масштабных межрегиональных проектов с участием этнокультурных организаций, гуманитарной составляющей и ряд других.

Губернатор Самарской области добавил, что в каждом регионе есть своя уникальная история, свой удивительный опыт. «Я уверен, что во время диалога, обмена мнениями будут рождаться новые идеи, которые мы еще не реализовали здесь, в Самарской области либо в каком-то другом регионе. Рассчитываю, что та работа, которая сегодня ведется Домом народов России, будет объединять усилия всех регионов. У нас в Самарской области уже много лет работает Дом дружбы народов, живет полноценной жизнью, решает проблемные вопросы людей, которые туда обращаются, способствует объединению людей, но которые объединены единой судьбой нашей великой Родины. Рассчитываю, что и наш опыт будет интересен. Но мы нацелены и на то, чтобы взять лучший опыт и практики, которые вы привезли на самарскую землю», – резюмировал Дмитрий Азаров.

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