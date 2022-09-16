ШОС: Путин подтвердил готовность России бесплатно поставить удобрения развивающимся странам

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Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что РФ готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам. На эту тему российский лидер высказался в рамках выступления на саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу, 16 сентября, в Самарканде, пишут "Известия".

«Позавчера также проинформировал господина Гутерриша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — указал глава государства.

Российский лидер также отметил, что объединение стран ШОС носит внеблоковый характер. И страны Шанхайской организации сотрудничества оказывают содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, которые возникают в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики.

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