Самбо, грэпплинг, панкратион и рекорды набережной : в Самаре прошёл День физкультурника

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Одна из самых ярких площадок спортивного праздника на самарской набережной была организована при участии актива партийного проекта ««Za самбо» в Самарской области.

Весь день на самарской набережной работали интерактивные площадки, на которых гости праздника могли попробовать свои силы в самых разных спортивных дисциплин - от волейбола и тхэквондо до скалолазания и следж-хоккея.

Фестиваль спортивной борьбы «Новая высота» объединил разные стили и направления. В этом году в программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион и самбо - начинающие борцы и признанные мастера показали красивое искусство поединка. Открыл фестиваль детский турнир - в семи поединках в каждой дисциплине борьбы и самбо ребята проявили железную волю к победе.

«Спорт - помогает мне быть сильным не только физически, - поделился юный участник фестиваля Александр Севрюгин из Красного Яра. - Я занимаюсь греко - римской борьбой, этот вид спорта воспитывает терпение и выносливость».

Чтобы стать участниками фестиваля, более 400 ведущих борцов области предварительно прошли строгий отбор по каждой дисциплине. На фестивальной спортивной площадке победителей и призеров приветствовал заместитель председателя Самарской Губернской думы, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Za самбо» в Самарской области Александр Живайкин: «Спорт- это всегда про сильных духом, успешных людей. Наш фестиваль борьбы - это страт для ребят к достижению новых высот. Это площадка будущих чемпионов.Самбо – уникальное отечественное единоборство, важное составляющее российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. И я уверен, что в Самарском регионе число самбистов благодаря в первую очередь нашему партийному проекту, будет только расти».

В честь праздника площадке фестиваля самарские борцы провели профессиональные поединки по боевому самбо и панкратиону, а многочисленных гостей праздника ждали спортивные конкурсы на силу и выносливость.

Кстати, на дне физкультурника в Самаре установили первые рекорды Самарской набережной. Инициатором начала современной летописи достижений земляков стала Федерация спортивной борьбы Самарской области.

Были установлены и зафиксированы первые три рекорда Самарской области. Была найдена девушка с самой длинной косой, поставлены рекорды по отжиманию и стоянию в планке. Рекордсмен фестиваля простоял в планке 15 минут 30 секунд.

Член попечительского совета Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат-единоросс Максим Юбкин стал одним из инициаторов сбора достижений жителей Самарской области.

В Год семьи особо отметили спортивную семью, чья жизнь неразрывно связана с самбо уже не в одном поколении. В семье Сулеймановых – пятеро детей, все они занимаются самбо и являются победителями и призерами соревнований разного уровня, а глава семьи - Рустам является главным тренером сборной Самарской области по самбо. Рустам воспитал но только именитых самарских спортсменов, но и своих детей: мастеров спорта России, победителей всероссийских соревнований и первенств Европы.

На фестивале памятные дипломы вручили ветеранам и тренерам за большой вклад в развитие спортивной борьбы и самбо в Самарской области, а также за подготовку спортсменов высокого уровня.

Напомним, что партия «Единая Россия» инициировала федеральный партийный проект «Za самбо». Проект активно развивается в регионе: за последнее время открылись 35 новых секций самбо в школах, всего в регионе самбо занимаются уже 7000 человек и их число постоянно растет, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"