Самарцам в честь Дня России раздадут ленты с триколором и значки

Раздавать символы праздника будут в 7 точках Самары.
Представители молодежных объединений региона и волонтеры «Единой России» раздадут жителям и гостям области ленты триколора и значки с изображением штурмовика Ил-2 – символа трудового подвига куйбышевцев.
Координатор волонтерского центра партии Антон Родионов, и.о. руководителя «Молодой гвардии Единой России» в Самарской области уверен, что такая акция напоминает всем жителям региона о символах государственности, о наших корнях и истинном патриотизме.
«Для нас, волонтеров и активистов МГЕР, это уже стало хорошей традицией, связанной с этим праздником», - отмечают волонтеры партии.
Создавать праздничное настроение в День России начнут с 11:00 в следующих локациях
набережная Волги (Полевой спуск, недалеко от памятника князю Григорию Засекину);
ул. Ленинградская;
ул. Осипенко (у фонтанов).
С 12 часов дня памятную ленту и значок можно будет получить:
на I очереди набережной;
на II очереди набережной;
на склоне площади Славы;
в парке Победы.
Напомним, что в прошлом году почти 300 тысяч ленточек в цветах российского флага волонтеры раздали на территории губернии за несколько дней. Всероссийскую акцию поддержали волонтеры регионального проекта «МЫ вместе», «Волонтеры-медики», ОНФ, представители некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса.