Самарцам в честь Дня России раздадут ленты с триколором и значки

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Раздавать символы праздника будут в 7 точках Самары.

Представители молодежных объединений региона и волонтеры «Единой России» раздадут жителям и гостям области ленты триколора и значки с изображением штурмовика Ил-2 – символа трудового подвига куйбышевцев.

Координатор волонтерского центра партии Антон Родионов, и.о. руководителя «Молодой гвардии Единой России» в Самарской области уверен, что такая акция напоминает всем жителям региона о символах государственности, о наших корнях и истинном патриотизме.

«Для нас, волонтеров и активистов МГЕР, это уже стало хорошей традицией, связанной с этим праздником», - отмечают волонтеры партии.

Создавать праздничное настроение в День России начнут с 11:00 в следующих локациях

набережная Волги (Полевой спуск, недалеко от памятника князю Григорию Засекину);

ул. Ленинградская;

ул. Осипенко (у фонтанов).



С 12 часов дня памятную ленту и значок можно будет получить:

на I очереди набережной;

на II очереди набережной;

на склоне площади Славы;

в парке Победы.

Напомним, что в прошлом году почти 300 тысяч ленточек в цветах российского флага волонтеры раздали на территории губернии за несколько дней. Всероссийскую акцию поддержали волонтеры регионального проекта «МЫ вместе», «Волонтеры-медики», ОНФ, представители некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса.



