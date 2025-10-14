Самарский губернатор отправил в отставку главу Кинельского района

154

Глава Кинельского района Самарской области уходит в отставку, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев по итогам рабочей поездки в район.

Он сообщил, что в городе Кинель, а также Кинельском районе посетил большое количество важным социальных объектов, пишет Смотрим.

"К сожалению, Дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти", – заявил Федорищев в видеообращении, размещенном в его канале в мессенджере MAX.

Исполняющего обязанности главы района губернатор пообещал назначить в ближайшие несколько недель.

Федорищев также проинформировал, что с 15 декабря правительство Самарской области будет работать по новой схеме, которая была подготовлена по его поручению.