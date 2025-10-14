Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский губернатор отправил в отставку главу Кинельского района
На встрече с губернатором обсудили основные направления работы управления и взаимодействие с органами исполнительной власти региона.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Росгвардии СО Сергеем Абрамовым
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
Самарский губернатор отправил в отставку главу Кинельского района

14 октября 2025 23:40
154
Глава Кинельского района Самарской области уходит в отставку, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев по итогам рабочей поездки в район.

Он сообщил, что в городе Кинель, а также Кинельском районе посетил большое количество важным социальных объектов, пишет Смотрим.

"К сожалению, Дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти", – заявил Федорищев в видеообращении, размещенном в его канале в мессенджере MAX.

Исполняющего обязанности главы района губернатор пообещал назначить в ближайшие несколько недель.

Федорищев также проинформировал, что с 15 декабря правительство Самарской области будет работать по новой схеме, которая была подготовлена по его поручению.

"С 15 декабря будем работать по-другому", – объявил глава региона.

