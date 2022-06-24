Самарский депутат оперативно исправил ошибку

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22 июня в Самаре на улице Осипенко был установлен информационный стенд в память о Герое Советского Союза, легендарной летчице Полине Осипенко. С такой инициативой к депутату регионального парламента Роману Балтеру обратились жители Октябрьского района.

Работа над стендом шла не один месяц, и ей предшествовала длинная череда согласований макета и информационных материалов стенда и в администрации Октябрьского района Самары, и в других инстанциях. В итоге на стенде жители увидели фото другой прославленной летчицы – Марины Расковой.

Самарский депутат убедил подрядчика оперативно исправить эту досадную ошибку и поблагодарил всех, кто принял участие в обсуждении и не остался равнодушным.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. И знаете, я рад, что у нас такие неравнодушные жители, которые знают свою историю, а самое главное, знают наших героев в лицо.

Благодарен всем, кто прямо или косвенно стал участником этой истории. И журналистам, и блогерам, которые не оставили без внимания этот факт. Такая оплошность подрядчика всколыхнула общественность. Уже сейчас жители Самары могут увидеть новый вариант информационного стенда Полины Денисовны Осипенко», - прокомментировал ситуацию депутат Самарской Губернской думы Роман Балтер.

Он отметил, что ни копейки бюджетных денег не было потрачено для реализации проекта. А самое главное – в ближайшее время территория вокруг информационного стенда будет благоустроена, сообщил депутат, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"