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Самарская область передала 5 автомобилей УАЗ для защитников Донбасса

19 августа 2022 15:08
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Также жители Самарской области передали защитникам Донбасса письма, открытки с добрыми пожеланиями, детские рисунки и поделки.

Самарская область отправила на Донбасс 5 автомобилей УАЗ. Делегация Самарской области под руководством председателя Правительства Виктора Кудряшова передала их воинским подразделениям, защищающим мир на братской земле.

Также жители Самарской области передали защитникам Донбасса письма, открытки с добрыми пожеланиями, детские рисунки и поделки. Доставлены продукты и предметы первой необходимости. В целом с начала специальной военной операции на Донбасс из нашего региона уже отправлено более 700 тонн гуманитарного груза, техника, стройматериалы.

"Это техника куплена на благотворительные деньги. Люди откликнулись на призыв общественных организаций, собрали деньги и приобрели эти УАЗы. Вы подаёте пример служения Родине, служения нашей стране, пример того, как надо отстаивать ценности и идеалы, которые присущи наши русским людям. Спасибо вам огромное за вашу работу, за вашу службу. Возвращайтесь домой живыми и невредимыми, с победой! Мы будем вам помогать всем, чем только можем", - отметил Виктор Кудряшов.

Делегация Самарской области также посетила знаковое для всего Донбасса место - мемориальный комплекс "Саур-Могила", который был разрушен нацистами в 2014 году. Сегодня Россия помогает восстанавливать памятник, а священную землю с этого места передадут в региональный музей воинской славы. Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин сказал:

"Эта земля должна находиться в музеях воинской славы в честь наших победителей в Великую Отечественную войну и тех защитников, которые сегодня находятся на передовой".

Напомним, Самарская область первой в России начала работу по восстановлению мирной жизни в отдельном населенном пункте в Донбассе. Губернатор Дмитрий Азаров на личном контроле держит ход восстановления мировой жизни в Снежном (ДНР).

Глава региона поблагодарил всех земляков, которые оказывают благотворительную помощь братским республикам, и подчеркнул: сегодня важен вклад каждого в сбор и доставку гуманитарной помощи, восстановлению разрушенной инфраструктуры. Чтобы усилия по восстановлению мирной жизни не были напрасными, важно поддерживать защитников Донбасса, которые противостоят распространению нацизма.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Акценты

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